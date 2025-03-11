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22:08, 11 марта 2025

Правозащитники признали политзаключенным верующего из Новороссийска

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело против Свидетеля Иеговы* из Новороссийска Дмитрия Младова нарушает право на свободу вероисповедания, заявили правозащитники, потребовав освободить его из-под стражи и прекратить уголовное преследование.

Как писал "Кавказский узел", 23 декабря 2024 года силовики задержали в Краснодарском крае Свидетеля Иеговы* из Новороссийска Дмитрия Младова, он был перевезен в подмосковный изолятор временного содержания и арестован. Несколькими днями ранее  в Подмосковье прошли обыски у Свидетелей Иеговы*. Верующие сообщили, что на них оказывали давление — их уговаривали отказаться от участия в судах по признанию обысков законными. Одной из Свидетельниц Иеговы* — Галине Инкиной — избрали меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. 

Дмитрий обвиняется в участии в деятельности ликвидированного юридического лица Свидетелей Иеговы*. Под этим следствие подразумевает то, что Младов проводил богослужения на территории поселка Запрудня (Талдомского района Московской области), как следует из постановления о привлечении в качестве обвиняемого, - рассказал ранее "Кавказскому узлу" представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский. Из текста обвинения следует, что "Младов неоднократно проводил сборы последователей и участников указанного объединения с соблюдением характерных действий, выражавшихся в совместном пении библейских песен, совершенствовании навыков осуществления миссионерской деятельности, а также изучении религиозной литературы", добавил он.

Обвинения, предъявленные лишь на основании того, что те или иные люди, будучи верующими, принимали участие в обрядах и собраниях Свидетелей Иеговы* или распространяли материалы этой конфессии, являются дискриминационными и нарушают международные правовые нормы, в частности, право на свободу вероисповедания. Обвинение по статье 282.2 УК РФ прямо сводится к тому, что верующий был членом организованной религиозной группы и является безусловно неправомерным, сообщил сегодня правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал"**.

7 июня 2022 года Европейский суд по правам человека признал незаконным запрет в России Свидетелей Иеговы* и преследование верующих. ЕСПЧ постановил, что Россия нарушила право верующих на свободу религии (статья 9 Европейской конвенции), свободу выражения мнения (статья 10), свободу собраний (статья 11), а также право на уважение собственности (статья 1 протокола 1 к Европейской конвенции), говорится в Telegram-канале проекта.

"Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал"**, руководствуясь международными критериями, считает Дмитрия Младова политическим заключённым, а Галину Инкину — незаконно преследуемой по политическим мотивам. Их преследуют по статье об участии в экстремистской организации. Уголовное дело Свидетелей Иеговы* нарушает их право на свободу вероисповедания. Мы требуем освободить Дмитрия Младова из-под стражи и прекратить уголовное преследование Галины Инкиной", — говорится в сообщении.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** внесен в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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