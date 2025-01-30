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13:50, 30 января 2025

Свидетель Иеговы* из Новороссийска заключен под стражу в Подмосковье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Задержанный в Краснодарском крае Дмитрий Младов находится в СИЗО №8 в Московской области.

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали в Краснодарском крае Свидетеля Иеговы* из Новороссийска Дмитрия Младова, он был перевезен в подмосковный изолятор временного содержания.

Дмитрий Младов заключен под стражу, он находится в СИЗО №8 по Московской области, сообщил представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский.

"Дмитрий обвиняется в участии в деятельности ликвидированного юридического лица Свидетелей Иеговы*. Под этим следствие подразумевает то, что Младов проводил богослужения на территории поселка Запрудня, как следует из постановления о привлечении в качестве обвиняемого", - рассказал он.

Из текста обвинения следует, что "Младов неоднократно проводил сборы последователей и участников указанного объединения с соблюдением характерных действий, выражавшихся в совместном пении библейских песен, совершенствовании навыков осуществления миссионерской деятельности, а также изучении религиозной литературы".

По словам Сивульского, Дмитрию Младову 45 лет, он состоит в браке.

"Он жил на Кубани, но так как дело возбуждено в Московской области и касается богослужений, проходивших там, его содержат в изоляторе по месту следствия. Комментариев, касающихся его личной жизни, или каких-либо характеристик пока предоставить не можем", - пояснил Сивульский.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент «Кавказского узла»

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