Соратники назвали целенаправленной кампанию очернения анапского волонтера

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Силовики проводят проверку по факту траты 11 миллионов рублей, которые были собраны на карту Елены Холмирзаевой для анапских волонтеров. Она утверждает, что против нее развернута кампания из-за того, что она отказалась передавать деньги кураторам. Соратники поддержали Холмирзаеву.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта администрация Анапы подала иск о взыскании 211 миллионов рублей, потраченных на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Черном море.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Основатель и руководитель благотворительной автономной некоммерческой организации "Капельки добра", анапчанка Галина Мышкина рассказала 10 марта корреспонденту "Кавказского узла", что ее организация буквально через четыре дня после крушения танкеров в Керченском проливе начала сбор средств для помощи волонтерскому движению.

«Моя организация создана не для зарабатывания денег, как пишут некоторые блогеры в чатах, они считают, что, якобы, мы озолотились на этой трагедии. Организация изначально была создана в помощь особенным детям в 2021 году. Я сама прошла сложный путь с сыном, когда он болел лейкозом, и я не случайно здесь оказалась. Поэтому созданное мной НКО - это социально ориентированное сообщество неравнодушных людей», - рассказала Мышкина.

Документов по закупкам у нас очень много

По ее словам, всего было собрано "чуть более 39 миллионов рублей и все они пошли на дело по ликвидации ЧС - строго по назначению". "Не было потрачено ни рубля не по назначению. С 19 декабря мы открыли сбор, и пока федеральный ЧС не объявили, мы закупали все необходимое волонтерам и все передавали им. Поставки шли почти до 12 января. Это то, что мы оплатили, но в связи с праздниками некоторые отгрузки были после праздников. Буквально все было передано на благоустройство, они на своих грузовых машинах ежедневно доставляли гуманитарные грузы по локациям, штабам и выдавали официально закреплённым там кураторам. А те уже передавали и выдавали товары волонтёрам. На все средства в размере 39 миллионов рублей были закуплены средства индивидуальной защиты, инвентарь для очистки пляжей. Пока не объявили федеральный уровень, закупали и передавали по актам все мы, а также небезразличные люди сами закупали некоторые товары и отправляли, что могли. Документов по закупкам у нас очень много. Это и договора поставок, и накладные, и закрывающие документы УПД… Их публиковать в сети, как требуют некоторые - это очень большой объём документов. Поэтому мы сделали краткий отчет, в котором расписали что закупалось и на общую сумму. И если есть вопросы у официальных органов, мы всегда готовы отчитаться», - рассказала основатель фонда "Капельки добра".

Правоохранительные органы заинтересовались тратами другого волонтера - бывшей руководительницы центра спасения птиц на базе пансионата "Полярные Зори" Елены Холмирзаевой.

Сотрудник Отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД Анапы Валерий Бут рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в настоящее время расследуется дело по факту трат 11 миллионов рублей, которые собирались на карту Холмирзаевой. «Да, мы сейчас расследуем дело по факту 11 миллионов рублей, которые собирались на карту Елены Холмирзаевой, но я не могу вам полностью раскрывать подробности дела в интересах следствия. Однако могу сказать, что сам факт сбора средств на личную карту не является преступлением. Но у нас была информация, что лица, которые рекламировали открытие этой компании по сбору средств в ТГ, в своем чате указали, что Елена Холмирзаева обязуется предоставлять отчетность, но на некоторые переводы этой отчетности нет… Скоро мы выпустим пресс релиз по расследованию этого дела, откуда вы сможете узнать его подробности», - рассказал он.

Елена Холмирзаева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что сразу после аварии возникло много вопросов. "Сразу после ЧС в Анапе возник вопрос, где брать средства на отмыв птиц, на организацию специальных помещений, на лекарства, на питание волонтеров… Государство ничего не предлагало", - рассказала она.

Деньги просто рекой потекли на мою карту, за несколько дней счет достиг более 11 миллионов рублей

По словам Холмирзаевой, кураторы рекомендовали ей предоставить свой личный счет в банке для сбора благотворительных взносов, причем речь изначально шла о сумме в 300-500 тысяч рублей. "Однако вскоре я увидела, что деньги просто рекой потекли на мою карту, за несколько дней счет достиг более 11 миллионов рублей. Я была обескуражена и обеспокоена, обратилась в банк, где мне пояснили, что, так как счет открыт на физлицо, то, следовательно, я буду обязана заплатить с этой суммы налог, а это порядка 2,5 миллионов рублей", - рассказала Холмирзаева.

Тогда, по ее словам, ей рекомендовали снять все деньги и передать на хранение в сейф. "Но я забеспокоилась на этот счет, потому что сумма крупная. Я сказала, что, так как я за нее отвечаю, то я сама буду оплачивать все счета с карты и чеки пусть волонтеры за свои траты сдают мне. После моего отказа снимать наличными деньги и передавать их кураторам стали происходить неприятные события. Просто началась травля меня в различных ТГ-каналах, где распространяли клевету, что я присвоила деньги, убежала с ними за границу и там живу припеваючи, что у меня нет никаких чеков и никаких отчетов…Когда я пыталась писать что-либо в свое оправдание и писать то, что я вам рассказала, меня просто «банили» и лишали слова даже дать пояснения. Но я продолжаю свою волонтерскую деятельность. Продолжаю поставлять гуманитарную помощь, которая была куплена ранее, и поэтому продолжает поступать. На все у меня есть отчетность, я ее предоставляю следствию и налоговой инспекции, сотрудничаю с ними и официальных претензий от них я не слышала», -рассказала Холмирзаева.

Она отметила, что от 11 миллионов рублей у нее осталась только сумма на уплату налогов и ее она никому передавать не собирается, кроме как в ФНС.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" волонтеры подтвердили травлю против Елены Холмирзаевой, которую они сочли умышленной акцией.

"Я знаю, что все средства Еленой тратились только по назначению. Она оплачивала все счета волонтеров со своей карты. Отчетность она предоставила в ОБЭП и в налоговую, но чтобы она обязалась отчитываться перед членами чатов в различных ТГ, я такого не знаю. Но знаю, что это не ее обязанность делать отчеты в соцсетях. Отчетность в данном случае идет через налоговую и правоохранительные органы, которые имеют право на официальные проверки потраченных средств, и она эту отчетность предоставила им в полном объеме", - рассказала волонтер Даша Корельская.

После того, как Елена публично заявила о том, что подаст в суд, все эти клеветнические обвинения были вычищены

Волонтер Олеся также считает, что налицо целенаправленная кампания очернения Холмирзаевой. «Елена вкладывала всю душу в помощь птицам, согласилась на сбор средств, чтобы помогать волонтерам, и вот она теперь получается должна страдать. Я ей предложила подать в суд за клевету на держателей ТГ-каналов, которые распространяли сами и допускали распространение о ней клеветы. Но, видимо, после того, как Елена публично заявила о том, что подаст в суд, все эти клеветнические обвинения были вычищены. Но я сделала скриншоты в помощь Елене», - рассказала она.

Волонтер из Москвы Татьяна Сердюкова отметила, что на самом деле картина на пляжах Анапы не столь радужна, как представляют власти. «На самом деле за фасадом красивых слов совершенно иная картинка. Мазут начал таять, его опять выбрасывает на берег. Никаких результатов нет. Птицы, о которых было объявлено, что они спасены и приводятся только числа отловленных птиц: 8000 в Анапе и 500 в Сочи, но на самом деле из всех выловленных большинство не выжили», - заявила она.

По ее словам, очень плохо, что волонтеры ссорятся между собой. "Я могу поверить, что 50 миллионов было потрачено на волонтеров, которым требовалось ежедневное питание, закупка продуктов, инвентаря, оплата транспортных услуг, средства для отмыва птиц и аренду помещений… И это все покупалось на деньги благотворителей", - отметила она.

Адвокат Роман Клыков рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что сбор пожертвований на личную карту физического лица в России не запрещен. «В России сбор пожертвований и благотворительная деятельность регулируются несколькими законами, включая Гражданский кодекса РФ, закон № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве», Налоговый кодекс РФ . В России физическое лицо может собирать пожертвования, но при этом важно, чтобы они действительно использовались по назначению. Если сбор происходил на личные банковские счета, могут возникнуть вопросы от налоговой инспекции и банков, например, почему поступило 11 миллионов рублей, как использованы средства и не связано ли это с незаконной деятельностью? Закон не обязывает физлицо публиковать отчетность, но если есть жалобы, правоохранительные органы могут запросить документы. Если волонтер предоставляет отчетность правоохранителям, это является правильным шагом. Если все подтверждающие документы в порядке (чеки, накладные, договоры с поставщиками), то серьезных последствий не должно быть. Налоговые органы могут расценить эти деньги как доход, если не будет доказательств их целевого расходования. Тогда могут потребовать уплаты НДФЛ (13%). Финансовый мониторинг (Росфинмониторинг) может заинтересоваться переводами, особенно если были крупные суммы от разных лиц. Суммируя сказанное, если волонтер действительно использовала все средства на гуманитарную помощь и может это доказать, то никакой вины нет. Но если есть претензии от правоохранителей, то лучше заранее подготовить отчетность. В будущем, если планируется собирать большие суммы, лучше оформлять деятельность через фонд или официальную организацию – так будет меньше юридических рисков», - посоветовал адвокат.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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