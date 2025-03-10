Жители Новороссийска пожаловались на резкий запах нефтепродуктов

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Власти передали жалобы жителей Новороссийска в надзорные органы.

Как писал "Кавказский узел",е9 марта на шести участках берега в Анапе, в том числе на двух пляжах, найдены новые выбросы нефтепродуктов.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

"От жителей города поступило множество жалоб на сильный запах нефтепродуктов. Периодическое появление этого запаха связано с неблагоприятными метеоусловиями, что приводит к скоплению летучих меркаптанов (предельных углеводородов) в воздухе при проведении погрузочных работ с нефтепродуктами", - сообщила заместитель главы Новороссийска Екатерина Степаненко.

Администрация города направила эти жалобы в надзорные органы для установления источника запаха, сказано в сообщении в телеграм-канале Степаненко.

"Для оперативного принятия мер контролирующими службами жители города могут обратиться по телефону горячей линии Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 или 8-8617-21-17-64", - уточнила замглавы города.

Источник запаха - танкеры, стоящие на рейде у Новороссийска, сообщили в ГО и ЧС.

"В резервуарах скапливаются газы, и при нефтепогрузке происходит их выброс в атмосферу. При определенном ветре "нефтяной шлейф" доходит до Геленджика", - приводится сообщение в телеграм-канале "ЧП Новороссийск", насчитывающем 97 326 подписчиков.

Там же подписчики в комментариях высказали свое возмущение по поводу ситуации. "Неприятный запах - не газ, из танкеров выброс газа происходит, но это не газ. Сами читают, что пишут?" - прокомментировал пояснение ГО и ЧС подписчик Юрий.

"Ничего себе выброс. В квартире нечем было дышать. Хотела вызывать газовую службу, думала у меня в квартире утечка газа", - написала Оксана.

"Въехала в город, чуть не задохнулась, думала у меня что-то с машиной. Вонь на Шесхарисе, просто жуть", - заявила Елена.

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