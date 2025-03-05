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17:22, 5 марта 2025

Легкобитов назвал уголовное преследование попыткой запугивания

Георгий Легкобитов. Фото: https://www.instagram.com/pyatigorsk_online/p/DGzh8kSN5Kz/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело против правозащитника из Ессентуков Георгия Легкобитова о клевете в адрес сотрудника ФСБ заведено после заявления о нарушениях в деле его сына Сергея, осужденного по делу о взятке. Приговор Сергею Легкобитову обжалован в кассационной инстанции.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта силовики в Ессентуках провели обыск у юриста и правозащитника Георгия Легкобитова, который занимается в том числе защитой особо охраняемых природных территорий и памятников природы.  Обыск также прошел у юриста Екатерины Кузнецовой. Легкобитов и Кузнецова допрошены в рамках уголовного дела клевете в адрес правоохранительных органов.

"3 марта возбуждено новое уголовное дело в отношении Георгия Легкобитова. Это связано со словами Георгия о том, что в деле его сына – Сергея Легкобитова, отсутствуют материалы, на основании которых возбуждено дело. Мы неоднократно просили предоставить нам те материалы, которые стали основанием для возбуждения дела. Судом было установлено, что в материалах дела нет заявления Аксахалова, которое и стало поводом для возбуждения дела против Сергея. Георгий Легкобитов указал на это обстоятельство, что было оценено как клевета», - рассказала  корреспонденту "Кавказского узла" Екатерина Кузнецова.

В рамках этого дела у Георгия Легкобитова статус подозреваемого, а Екатерины Кузнецовой – свидетеля.

"Сразу после обыска нас вчера допросили. Я прохожу в качестве свидетеля, а Георгий – подозреваемого. Мы сами представляем наши интересы, у нас нет нанятого адвоката. Лично я считаю, что это дело связано с активностью Георгия по защите своего сына, против которого возбудили дело без каких-либо обоснованных фактов. Это связано с его профессиональной деятельностью. Других экоактивистов он не защищал, только своего сына", - отметила она.

Кузнецова также добавила, что силовики ошиблись с ее адресом и  пришли в чужой дом, но это им не помешало.

"У Георгия обыск прошел тихо, спокойно. А у меня обыск был очень интересный. Они перепутали адреса и пришли в дом, где я была в гостях. Я там не живу, но они стали там проводить обыск. Владелец дома просит показать, где в постановлении об обыске указан его адрес, они видят, что адрес не тот, но все равно проводят обыск. Перевернули все, даже под матрасами смотрели, в чужом доме. Забрали всю технику, телефоны, карты памяти системы видеонаблюдения и ушли", - рассказала она.

По ее словам, в постановлении об обыске было указано, что необходимо провести обыск  в жилище, где находится Легкобитов. С этим постановлением силовики провели обыск в доме, где находилась она, а Легкобитов там никогда не бывал и собственник жилья его не знает . 

Георгий Легкобитов считает это дело попыткой запугивания.

"В отношении меня возбуждено уголовное дело за клевету по самой тяжкой части этой статьи – части 5 статьи 128.1 Уголовного кодекса России. Дело возбуждено за клевету на <одного из высокопоставленных сотрудников ФСБ>, проводившего оперативно-розыскные мероприятия <по делу Сергея Легкобитова>". В видео, которое стало основанием для преследования Георгий Легкобитов заявил о незаконности действий сотрудника ФСБ, это заявление он сделал "на основе исследованных в суде доказательств".

В мае 2023 года Сергей Легкобитов был задержан в Пятигорске и обвинен в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, активист планировал передать сотруднику ФСБ взятку от предпринимателя, чтобы тот избежал штрафа за несанкционированную свалку мусора на особо охраняемой природной территории. Георгий Легкобитов заявлял, что уголовное дело в отношении его сына полностью сфабриковано, чтобы заставить его, Георгия Легкобитова, отказаться от правозащитной деятельности. Сергей Легкобитов в суде отверг обвинения, но был признан виновным и приговорён к 7,5 года лишения свободы. В августе 2024 года апелляционый суд не удовлетворил жалобу защиты, но по просьбе прокурора переквалифицировал дело со статьи о покушении на взятку на более тяжкую статью о передаче взятки.

Екатерина Кузнецова подготовила все документы и направила заявление о преступлении сотрудника ФСБ на имя директора ведомства.

"Как нам стало известно, в ФСБ заинтересовались этим делом, сам <сотрудник ФСБ>  как-то смог получить эти материалы и они решили что-то с нами сделать. Но на Екатерину у них ничего не было, чтобы против нее дело возбудили, а против меня они нашли повод, посмотрев видео, в котором я открыто говорю о <фальсификации дела против сына>", - сообщил правозащитник.

По его словам, 11 марта будет рассмотрение их жалобы в кассационном суде.

"Мы обжаловали приговор, 11 числа будет кассация, и там тоже все будет интересно очень. В общем все крутится вокруг дела против моего сына, эколога, которого я защищал. Он причем единственный эколог, которого я защищаю. Обычно я занимаюсь делами другого профиля: ко мне обращаются, когда принятые государством законы не соответствует Конституции, то есть административная юстиция", - подытожил он.

Председатель Союза журналистов Ставрополья Василий Балдицын знаком с деятельностью Легкобитова.  

"Георгий Легкобитов - это бывший милиционер, который в свое время после работы в милиции подался в юристы. Он участвует в качестве юриста в каких-то процессах, связанных чаще всего, я бы сказал, с борьбой с властью. Когда возникает что-то, надо побороться с властью, он там участник. В основном в таких делах он участвует",- сказал он  корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, одним из самых громких дел, в котором он участвовал, был процесс, связанный с велотреком.  

"История с велотреком, который планировалось провести по паркам Кавказских Минеральных Вод. Учитывая то, что это нарушало интересы заповедников, он судился, участвовал, представлял группу истцов и так далее. Вот такая сфера деятельности", - отметил он.

Что касается дела против сына Легкобитова, то по мнению Балдицына, оно не вызвали какого-то интереса у общественности. "Каких-то обсуждений, акций экоактивистов в его поддержку не было», - указал он.

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Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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