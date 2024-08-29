29 августа 2024, 14:01

Ставропольский краевой суд изменил приговор экологу Сергею Легкобитову

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Суд в Ставропольском крае по итогам рассмотрения апелляционных жалоб изменил статью, по которой эколог Сергей Легкобитов признан виновным, с покушения на взятку на передачу взятки, рассказал адвокат.

Как информировал "Кавказский узел", Сергей Легкобитов был задержан в Пятигорске в мае 2023 года и затем обвинен в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, активист планировал передать сотруднику ФСБ взятку от предпринимателя, чтобы тот избежал штрафа за несанкционированную свалку мусора на особо охраняемой природной территории. Отец эколога назвал уголовное преследование сына способом давления из-за его деятельности по защите от застройки горы Машук. Легкобитов в суде отверг обвинения.

Ставропольский краевой суд рассмотрел апелляционные жалобы защиты Сергея Легкобитова, который в апреле Пятигорским городским судом был приговорён к 7,5 годам лишения свободы за посредничество во взяточничестве.

"Суд по представлению прокурора изменил приговор, исключил из него рапорт о том, что Сергей Легкобитов совершил преступление, выделенные доказательства об этом, но тут же переквалифицировал на более тяжкую статью – не покушение, а непосредственная передача взятки. Что за девять месяцев открытого судебного следствия суд первой инстанции не установил", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" отец осуждённого, его защитник, юрист Георгий Легкобитов.

Апелляционные жалобы защиты были отклонены. "Апелляционное определение краевого суда будет обжаловано, и в кассационной жалобе будет много интересного", – отметил Георгий Легкобитов.

Напомним, ранее супруга Сергея Легкобитова Ангелина называла дело против её мужа заказным. У Легкобитова двое маленьких детей, причём младший сын родился уже после его задержания.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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