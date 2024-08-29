Ставропольский краевой суд изменил приговор экологу Сергею Легкобитову

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Суд в Ставропольском крае по итогам рассмотрения апелляционных жалоб изменил статью, по которой эколог Сергей Легкобитов признан виновным, с покушения на взятку на передачу взятки, рассказал адвокат.

Ставропольский краевой суд рассмотрел апелляционные жалобы защиты Сергея Легкобитова, который в апреле Пятигорским городским судом был приговорён к 7,5 годам лишения свободы за посредничество во взяточничестве.

"Суд по представлению прокурора изменил приговор, исключил из него рапорт о том, что Сергей Легкобитов совершил преступление, выделенные доказательства об этом, но тут же переквалифицировал на более тяжкую статью – не покушение, а непосредственная передача взятки. Что за девять месяцев открытого судебного следствия суд первой инстанции не установил", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" отец осуждённого, его защитник, юрист Георгий Легкобитов.

Апелляционные жалобы защиты были отклонены. "Апелляционное определение краевого суда будет обжаловано, и в кассационной жалобе будет много интересного", – отметил Георгий Легкобитов.

Напомним, ранее супруга Сергея Легкобитова Ангелина называла дело против её мужа заказным. У Легкобитова двое маленьких детей, причём младший сын родился уже после его задержания.

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