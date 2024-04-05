Пятигорский экоактивист Легкобитов приговорен к 7,5 года колонии

05 апреля 2024, 12:41

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Суд в Пятигорске приговорил к 7,5 года колонии экоактивиста Сергея Легкобитова, признав его виновным в посредничестве во взяточничестве.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта гособвинитель потребовал приговорить Сергея Легкобитова к 10 годам лишения свободы и штрафу в 30 миллионов рублей. В последнем слове Легкобитов заявил о невиновности и потребовал возобновить судебное следствие, так как суд не дал оценку ряду материалов, важных для исхода дела. Судья отказалась удовлетворить ходатайство.

В прениях Сергей Легкобитов заявил, что версия следствия о посредничестве в передаче взятки подкреплена сомнительными уликами, а показания других участников инсценированного преступления противоречат ей.

Пятигорский горсуд приговорил Сергея Легкобитова к 7,5 года колонии. Приговор будет обжалован, сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Георгий Легкобитов, защищающий сына в суде.

Напомним, Сергей Легкобитов был обвинен в посредничестве во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ). По версии следствия, он планировал передать сотруднику регионального УФСБ взятку от предпринимателя Дениса Топсахалова, чтобы тот избежал штрафа за несанкционированную свалку мусора на особо охраняемой природной территории. Отец обвиняемого Георгий Легкобитов заявлял, что уголовное дело в отношении его сына полностью сфабриковано, чтобы заставить его, Георгия Легкобитова, отказаться от правозащитной деятельности.

Сергей Легкобитов был задержан в Пятигорске в мае 2023 года. Его отец Георгий Легкобитов назвал задержание способом давления из-за деятельности по защите от застройки горы Машук.

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