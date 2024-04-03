Сергей Легкобитов в последнем слове указал на ошибки суда

03 апреля 2024, 21:30

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Экоактивист Сергей Легкобитов, выступая с последним словом в Пятигорском суде, отказался признать вину и потребовал возобновить судебное следствие, так как суд не дал оценку ряду важных для исхода дела материалов. Судья отказалась удовлетворить ходатайство.

Как сообщал "Кавказский узел", Сергей Легкобитов обвинен в посредничестве во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ)*. По версии следствия, Легкобитов планировал передать сотруднику регионального УФСБ взятку от предпринимателя Дениса Топсахалова, чтобы тот избежал штрафа за несанкционированную свалку мусора на особо охраняемой природной территории. Отец обвиняемого Георгий Легкобитов заявлял, что уголовное дело в отношении его сына полностью сфабриковано, чтобы заставить его, Георгия Легкобитова, отказаться от правозащитной деятельности. Суд над Сергеем Легкобитовым начался в сентябре 2023 года в Пятигорском горсуде. В прениях Сергей Легкобитов заявил, что версия следствия о посредничестве в передаче взятки подкреплена сомнительными уликами, а показания других участников инсценированного преступления противоречат ей.

Сергей Легкобитов был задержан в Пятигорске в мае 2023 года. Его отец Георгий Легкобитов назвал задержание способом давления из-за деятельности по защите от застройки горы Машук. 19 марта в прениях гособвинитель потребовал приговорить Сергея Легкобитова к 10 годам лишения свободы и штрафу в 30 миллионов рублей.

Сегодня в Пятигорском городском суде выступил с последним словом экоактивист Сергей Легкобитов. Он привел новые данные в своем последнем слове, но судебное следствие возобновлено не было. При этом часть местных жителей, пришедших на заседание как слушатели, в зал не пустили.

В самом начале своего выступления Сергей Легкобитов указал на то, что, согласно статье 294 Уголовно-процессуального кодекса, если подсудимый в последнем слове сообщает о новых обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, или заявляет о необходимости предъявить суду для исследования новые доказательства, суд вправе возобновить судебное следствие.

"Меня обвиняют, что я был посредником во взятке между предпринимателем Топсахаловым и сотрудником ФСБ Макаренко, который должен был оказать содействие Топсахалову в уменьшении размера ущерба от его предпринимательской деятельности с 20 миллионов до 2 миллионов рублей за взятку в три миллиона рублей, и якобы такая проверка была проведена 16 августа 2022 года службой ФСБ в Кавминводах, природоохранной прокуратурой, Росприроднадзором на земельном участке с кадастровым номером 26:29:000000:6625. Свидетели обвинения - несколько сотрудников службы ФСБ на КМВ, включая Макаренко - показали суду, что такой официальной проверки не было", - рассказал активист в последнем слове.

Он указал, что свидетель обвинения Топсахалов сообщил суду аналогичные сведения. "Не было никаких таких проверок, это фальсификация в отношении него, подписи в документах проверки подделаны, у него имеется соответствующее экспертное заключение о подложности подписей, им подано заявление в суд о фальсификации доказательств", - процитировал Легкобитов слова Топсахалова.

Активист подчеркнул, что эти сведения "не были проверены в судебном заседании путем исследования соответствующих доказательств". "У меня для предъявления суду и последующего исследования в случае возобновления судебного следствия имеются указанные Топсахаловым материалы, переданные им самим мне лично в период судебного следствия", - сказал Легкобитов.

Он отметил, что материалы проверки предпринимательской деятельности Топсахалова, проведенной 16 августа 2022 года, указанные в материалах дела как основание для привлечения Легкобитова в качестве обвиняемого, в суде не исследовались. Именно результаты этой проверки за взятку якобы должен был изменить Макаренко, но гособвинителем в качестве доказательств факта проведения этой проверки и места ее проведения были представлены проверки показаний на месте свидетелей Топсахалова и Макаренко, проведенных на земельном участке с координатами 44,07576 и 42,85010, согласно которым местом проведения проверки предпринимательской деятельности Топсахалова 16.08.2022 был именно этот земельный участок в поселке Санамер.

"Сообщаю о новом обстоятельстве, имеющем значение для уголовного дела, а именно то, что координаты 44,07576 и 42,85010 относятся к другому земельному участку с кадастровым номером 26:29:070812:273, что судом не проверялось и не устанавливалось, у меня имеются указанные сведения, которые я готов предъявить суду в виде доказательств, которые необходимо исследовать при возобновлении судебного следствия", - сказал Легкобитов.

Он подчеркнул, что у него также имеются "для предъявления суду и последующего исследования" материалы официального выездного обследования от 16 августа 2022 года, проведенного службой ФСБ в КавМинВодах совместно с природоохранной прокуратурой Следкома и Росприроднадзором, на земельном участке с кадастровым номером 26:29:000000:6626 в поселке Санамер, по факту незаконного размещения Топсахаловым на этом участке отходов, "которые ранее не были исследованы в судебном заседании", - добавил Легкобитов.

Все эти сведения из последнего слова не были предоставлены суду и проверены в ходе судебного следствия, хотя их проверка и исследование являются значимыми для уголовного дела, указал обвиняемый. Он подчеркнул, что вину не признает и что он действовал в рамках закона, предполагая разработать для Топсахалова проект рекультивации свалки, о чем и были у них переговоры.

На 16 августа 2022 и на 2 сентября 2022 года свалка в поселке Санамер, рекультивацию которой обсуждали Легкобитов и Топсахалов, была на участке 6626, впоследствии ее переместили на участок 6625 в силосную траншею, сейчас на участке свалки нет, сообщил ранее корреспонденту "Кавказского узла" Георгий Легкобитов.

"То есть вы в последнем слове заявляете ходатайство о возобновлении судебного следствия?" - спросила судья Нина Журба, после чего дала слово всем сторонам. Защитники Легкобитова поддержали это ходатайство, а гособвинитель сказала, что для возобновления судебного следствия оснований нет. "Всё необходимое было исследовано в судебном заседании", - сказала представитель прокуратуры, которая впервые присутствовала на разбирательстве по делу Легкобитова (до этого делом занимался прокурор Георгий Попов, - прим. "Кавказского узла").

Судья Журба отказала в удовлетворении ходатайства. "В силу уголовно-процессуального закона суд не компетентен заниматься сбором доказательств, а дает оценку тем доказательств, которые представлены сторонами - стороной обвинения и стороной защиты. Те доводы, которые приведены подсудимым в подтверждение необходимости возобновления судебного следствия, суд находит необоснованными" - заявила она.

Следующее заседание с оглашением приговора будет 5 апреля в 10.00 мск.

На сегодняшнее заседание не пустили почти половину из тех, кто пришел, чтобы посетить его в качестве слушателей. В зале было порядка 10 слушателей, и еще семерых не пропустили. "Сказали, что мы опоздали, хотя я пришла в 14.30 мск, а другие люди пришли раньше, - и нас не пустили. Сергея подняли (в зал заседаний) в 14.40 мск, судья прошла в зал в 14.45 мск. Защитница Екатерина Кузнецова спустилась к нам в 14.35 мск, чтобы помочь пройти, но нам сказали, что не пропустят, помощница судьи сказала, что нельзя, хотя места там были, и заседание еще не началось", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Пятигорска Кристина Энгель, не сумевшая попасть на заседание.

Она призналась, что это ее расстроило и разозлило. "Я понимаю, что это делается целенаправленно, чтобы меньше людей посещало заседания и знало о том, что там происходит", - заключила Кристина.