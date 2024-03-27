Пятигорский экоактивист Легкобитов в прениях заявил о невиновности

27 марта 2024, 07:30

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Версия следствия о посредничестве в передаче взятки подкреплена сомнительными уликами, а показания других участников инсценированного преступления противоречат ей, заявил в прениях экоактивист из Пятигорска Сергей Легкобитов и отверг обвинения.

Как писал "Кавказский узел", Сергей Легкобитов обвинен в посредничестве во взяточничестве (часть 4 статьи 91.1 УК РФ). По версии следствия, Легкобитов планировал передать сотруднику регионального УФСБ взятку от предпринимателя Дениса Топсахалова, чтобы тот избежал штрафа за несанкционированную свалку мусора на особо охраняемой природной территории. Отец обвиняемого Георгий Легкобитов заявлял, что уголовное дело в отношении его сына полностью сфабриковано, чтобы заставить его, Георгия Легкобитова, отказаться от правозащитной деятельности. Суд над Сергеем Легкобитовым начался в сентябре 2023 года в Пятигорском горсуде.

Сергей Легкобитов был задержан в Пятигорске в мае 2023 года. Его отец Георгий Легкобитов назвал задержание способом давления из-за деятельности по защите от застройки горы Машук. 19 марта в прениях гособвинитель потребовал приговорить Сергея Легкобитова к 10 годам лишения свободы и штрафу в 30 миллионов рублей.

26 марта в Пятигорском горсуде прошли прения сторон по делу Сергея Легкобитова. На заседании присутствовали 12 слушателей из "группы поддержки", то есть слушателей, и один журналист - корреспондент "Кавказского узла".

В суде выступили адвокат Легкобитова Астан Байрамов, его отец, юрист на правах адвоката Георгий Легкобитов, и еще одна защитница, юрист Екатерина Кузнецова. Кроме того, в прениях выступил и сам Сергей Легкобитов, передал корреспондент "Кавказского узла".

Сергей Легкобитов в своем выступлении отметил, что изначально, когда в отношении него только начали проводить оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ), речь шла о мошенничестве. "Это указано в постановлении от 1 сентября 2022 года о проведении в отношении меня ОРМ", - подчеркнул он.

По словам подсудимого, тогда от него требовали согласиться с обвинением в мошенничестве и перестать заниматься свалками на КавМинВодах, искать чиновников, которые их "покрывают". "И тогда я не сяду", - пересказал Легкобитов обещание силовиков.

Однако, по словам активиста, он от такого предложения отказался и "глубже начал проверять, кто же выдает разрешительные документы" на различные свалки на КМВ. Легкобитов подчеркнул, что это подтверждается его перепиской с сотрудником ФСБ Макаренко, исследованной в судебном разбирательстве.

"С 5 мая 2023 года по тем же документам о мошенничестве от 2 сентября 2022 года, за то, что я не угомонился проверять, кто выдает фальшивки, разрешающие несоблюдением природоохраны уничтожать природно-заповедный фонд, к которому относятся КавМинВоды... мне вменили, что я посредник взятки сотруднику ФСБ Макаренко, который по письменному поручению своего руководства организовал официальную природоохранную проверку и рассказал мне об этом", - сообщил суду Легкобитов.

Он уточнил, что Макаренко обратился к нему как к специалисту в области обращения с отходами, рассказав, что Топсахалов ищет, кто бы ему помог. "Я предложил Топсахалову свою помощь как член ассоциации "Чистый регион", что Топсахалов подтвердил суду. Я рассчитал смету проекта рекультивации - 3 миллиона рублей, которые Росприроднадзор обязан учесть в определении размера вреда на его понижение. Эту сумма и [то] что мы делаем - я ни от кого не скрывал, мною в уборку было вовлечено много людей и организаций", - подчеркнул Легкобитов.

Российский закон позволяет нарушителю добровольно возмещать или уменьшать вред, ущерб, моральный вред, когда тот по собственной инициативе его возмещает либо уменьшает, отметил Легкобитов. "Эти добровольные и своевременные действия закон считает основанием их учета при определении размера вреда, а в административном и уголовном законодательстве - смягчающим вину обстоятельством… Гособвинитель не обосновал, что эти требования закона незаконны, и их исполнение Легкобитовым для Топсахалова незаконно", - сказал подсудимый.

Показания свидетелей обвинения на суде, в том числе Топсахалова и Макаренко, как и изученная в заседаниях переписка Легкобитова с Топсахаловым и Макаренко, подтверждают версию Легкобитова, указал сам обвиняемый. "Что я как член экологической ассоциации "Чистый регион", занимающейся ликвидацией свалок, в рамках поручений президента России, это "Правила проведения рекультивации и консервации земель", ликвидирую его незаконную свалку и ее последствия, за счет его денежных средств, за это ему понизят вред, который он причинил природе. А после решения его проблемы он меня отблагодарит", - указал Легкобитов.

Он уточнил, что обсуждаемые 3 миллиона рублей не были платой ему за разработку проекта рекультивации. "Это смета проекта работ, которая до копейки по статье 78 Закона об охране окружающей среды учитывается Росприроднадзором в определении вреда Топсахалову, в меньшую сторону", - пояснил обвиняемый.

Однако в связи с тем, что Топсахалов изначально отказался, Легкобитов не стал разрабатывать проект. "В отсутствие проекта рекультивации со сметой на уборку Росприроднадзор с 16 августа по 31 августа 2022 года по таксам и методикам определил компенсацию вреда природе Топсахалову в 796 млн рублей", - напомнил обвиняемый.

После этого Легкобитов и Топсахалов вели переговоры по заключению договора. "Так как договор еще не был заключен, Топсахалов имел право прекратить ведение переговоров со мной, но он этого не сделал, как он сам показал в суде, по поручению ОСБ ФСБ, вступил со мной в переговорный процесс не для заключения реального договора", - отметил Легкобитов.

В судебном следствии не было установлено, ввиду отсутствия у суда материалов, как Легкобитов был задержан 2 сентября 2022 года, подчеркнул подсудимый. "До непосредственной передачи мною денег сотруднику ФСБ Макаренко или во время передачи ему денег, - пояснил он. - По этому основанию гособвинитель в прениях указал сразу два варианта - Легкобитов задержан до передачи денег Макаренко, Легкобитов задержан во время передачи денег Макаренко".

Кроме того, на суде не было установлено, откуда взялась цифра в 3 миллиона рублей, помимо рассчитанной стоимости сметы проекта рекультивации, отметил Легкобитов. "Макаренко не смог пояснить в суде, почему он решил себе взять взятку именно в 3 млн рублей от Топсахалова", - сказал он, указав, что в суде Макаренко сказал, что узнал эту сумму от "посредника", Легкобитова.

На суде также не было установлено, вымогали ли у Топсахалова эту взятку в 3 млн рублей или он сам предложил 3 млн рублей сотруднику ФСБ. "Кто из них уговорил меня быть между ними посредником, согласился я на это преступление или нет? В судебном следствии гособвинитель не смог установить, где и как я должен был передать взятку Макаренко после того, как получил ее от Топсахалова. <...> По причине неустановления этого в судебном следствии гособвинитель в прениях указал сразу два варианта - Легкобитов совершил непосредственную передачу взятки по поручению взяткодателя, то есть Топсахалова, и Легкобитов получил от Топсахалова денежные средства для передачи оперуполномоченному ФСБ Макаренко, по указанию Макаренко", - отметил обвиняемый.

Прокурор в прениях заявил, что "судебным следствием установлено, что Легкобитов получил от Топсахалова 2 сентября 2022 года 3 млн рублей, которые должен был передать Макаренко", но "в судебном следствии мы такое не устанавливали", заявил Легкобитов. Согласно показаниям Топсахалова в суде, 2 сентября 2022 года он сначала получил в каком-то офисе от сотрудников ФСБ пакет, где лежали 2,5 млн рублей, а потом еще раз встретился с сотрудниками ФСБ, которые дали ему еще 500 тысяч. Это было сделано без оформления и понятых, натуральные это были деньги или фальшивые - суд не установил, отметил подсудимый. "Как сказал Топсахалов, у него в портфеле в итоге находились два пакета. На оперативном видео, просмотренном судом, помещения денег мне в машину, Топсахалов положил в бардачок один пакет", - указал Легкобитов.

После этого Легкобитов вышел из своей машины и отошел от нее, не прикасаясь к пакету. Криминалистической краской было обработано все - настоящие деньги, фальшивые, пакеты. "Чтобы в любой ситуации у меня на руках оказалась краска. А так как я не прикасался ни к чему, меня оперативники ОСБ ФСБ заставили выдать им пакет из бардачка своими руками, я это под угрозой сделал двумя пальцами за край пакета", - рассказал Легкобитов. Впоследствии сотрудник ФСБ зафиксировал на пальцах Легкобитова следы криминалистической краски, а следствие из-за этой краски указало, что обвиняемый проверял деньги. "Что было опровергнуто в суде просмотренной видеозаписью", - напомнил Легкобитов.

Один из свидетелей рассказал в суде, что был специально приглашен сотрудниками ФСБ для участия в качестве понятого в этом деле и поэтому приехал из Ессентуков в Пятигорск, напомнил Легкобитов. При этом свидетеле были описаны уже 3 млн фальшивых денег и 60 тысяч натуральных в другом пакете, что вступает в противоречие с показаниями Топсахалова о 2,5 млн рублей в одном пакете и 500 тысячах рублей в другом. В то время как на видеозаписи, исследованной в суде, видно, что Топсахалов положил в бардачок один пакет, указал он.

"Сейчас гособвинитель мне вменяет 3 миллиона [рублей] денег, не указывая, натуральных или фальшивых, не аргументируя, было ли судебным следствием установлено, каким образом, или 500 тысяч, или 2,5 миллиона, фальшивых или натуральных денег, положенных Топсахаловым в бардачок моей машины одним пакетом, в бардачке объединились в один пакет, а потом разъединились, став тремя миллионами имитации денег в одном пакете, а в другом - 60 тысячами натуральных денег. Гособвинитель не аргументировал, почему из изъятых 3 миллионов фальшивых денег и 60 тысяч натуральных он мне вменяет в вину только 3 миллиона денег, не уточняя, фальшивых или натуральных, и куда пропали 60 тысяч натуральных денег, которые мне якобы тоже передал Топсахалов, для взятки Макаренко", - сказал Легкобитов.

При этом постановления, акты, рапорты по оперативно-розыскному мероприятию от 2 сентября 2022 года не были представлены в суд для исследования. "Гособвинитель объяснил, почему. Потому что эти документы не предоставило следствие, гособвинитель их не видел, но не сомневается, что их видел следователь, который сослался на них, и этого достаточно для моего обвинения", - отметил подсудимый.

Следователь в судебном заседании также не допрашивался, указал он. "Гособвинитель не привел суду норму закона, согласно которой это законно и достаточно для обвинительного приговора", - указал Легкобитов. По его мнению, вышеозначенных документов, материалов ОРМ, просто физически нет.

Легкобитов назвал свое дело заказным. "Когда следствие в обвинении пишет, а гособвинитель в прениях это повторяет, что я в переписке в Ватсапе* пишу, что предложил Топсахалову передать денежные средства Макаренко за уменьшение суммы ущерба, а мы в открытом процессе читаем эту переписку - и там такого нет, я и все участники судебного следствия понимают, что за этим стоит высокопоставленный и жестокий заказчик", - сказал он.

Защитник Георгий Легкобитов заявил в прениях, что путаница со статьями указывает на инсценировку преступления Сергея Легкобитова. Одни и те же события в сентябре 2022 года квалифицировались силовиками как мошенничество, а в мае 2023 года стали посредничеством во взятке, за что теперь судят Легкобитова-младшего, при этом взяткодатель Топсахалов оказался освобожденным от уголовной ответственности постановлением следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, а взяткополучатель оперативник ФСБ Макаренко был осужден за покушение на мошенничество в другом суде, указал Легкобитов-старший.

По его мнению, всё это было инсценировано, чтобы пресечь профессиональную деятельность Сергея Легкобитова "по установлению реальных владельцев незаконных свалок, должностных лиц, выдающих на них фиктивные документы и покровительствующих этой деятельности, на лечебно-оздоровительных землях курорта федерального значения КавМинВоды".

Защитник также напомнил слова гособвинителя в прениях о том, что Сергей Легкобитов 2 сентября 2022 года в Пятигорске "получил от Топсахалова денежные средства в сумме трех миллионов рублей". "Помещение Топсахаловым в бардачок машины Легкобитова пакета с неизвестным содержимым и неназванной суммой и ее назначением государственному обвинителю нельзя называть "получил". "Получать" в словарях русского языка это "взять что-либо даваемое". В судебном следствии этот процесс мы достоверно посмотрели по видео и прослушали по аудио. Топсахалов Легкобитову ничего не давал, Легкобитов ничего у Топсахалова не взял", - указал защитник.

Кроме того, напомнил Легкобитов-старший, в судебном следствии Макаренко и Топсахалов показали, что они между собой общались без участия Сергея Легкобитова. Также в суде было установлено, что Сергей Легкобитов связался с Топсахаловым по телефону только 21 августа 2022 года, после настоятельных просьб Макаренко помочь предпринимателю.

"Непосредственно встреча Легкобитова и Топсахалова состоялась 22 августа 2022 года. На встрече эколог Легкобитов объяснил, как законно и на основании чего может помочь в определении размера вреда с 20 до двух миллионов или вообще до нуля, что для этого нужно сделать, сроки, и что стоимость по проекту рекультивации для этого будет 5 миллионов рублей, в итоге определились три миллиона, которые Росприроднадзор будет учитывать Топсахалову как добровольную компенсацию вреда. Эти показания эколога прокурор не опроверг", - подчеркнул Легкобитов-старший.

О том, что у Сергея Легкобитова не было намерения нарушать закон, что он "хотел сделать всё законно", на суде заявлял Макаренко, напомнил юрист. Кроме того, Георгий Легкобитов заявил, что "все аудио- и видеозаписи ОРМ были подвержены монтажу", и попросил признать их недопустимыми доказательствами.

Адвокат Сергея Легкобитова Астан Байрамов также попросил суд признать недопустимыми ряд доказательств, в частности - показания Топсахалова и Макаренко, на основании их противоречивости.

Юрист Екатерина Кузнецова, также защищающая Легкобитова, указала на отсутствие в материалах уголовных дел как в отношении Легкобитова, так и в отношении Макаренко, ряда документов - в частности, материалов оперативно-розыскных мероприятий, заявления о преступлении Топсахалова, процессуальных документов о проведении "оперативного эксперимента" 2 сентября 2022 года. Также отсутствуют материалы ОРМ о денежных средствах - кем, когда, на основании чего они были выделены. Сами денежные средства также отсутствуют, указала защитник. "Легкобитову была организована провокация, и его якобы преступление было инсценировано", - сказала Кузнецова.

Она еще раз подчеркнула, что Макаренко свидетельствовал в суде о том, что Легкобитов собирался действовать и действовал законно. "Провокация заключалась в том, что Легкобитов умышленно Топсахаловым ввелся в заблуждение о том, что последний готов был заключать договоры [на составление проекта рекультивации свалки], и только поэтому Легкобитов осуществлял консультационные услуги Топсахалову. Таким образом, против Легкобитова, как полагает защита, совершалась не только провокации взятки в виде передачи денег без его согласия, но и фальсификация результатов ОРМ, которые отсутствуют в материалах дела Легкобитова", - отметила она.

Преступление, инкриминируемое Легкобитову, является провокацией, что подтвердил в судебном заседании в своих показаниях сам Топсахалов, заявила Кузнецова, попросив судью оправдать ее подзащитного и освободить его в зале суда.

Следующее заседание назначено на 3 апреля. Предполагается, что на нем Сергей Легкобитов выступит с последним словом.

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