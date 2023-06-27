Защита потребовала прекратить уголовное преследование экоактивиста из Пятигорска

27 июня 2023, 00:22

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Пятигорский экоактивист Сергей Легкобитов остается в СИЗО, хотя срок ареста уже вышел, жалоба на его арест не рассмотрена, рассказал его отец. Защита потребовала вызвать в суд свидетелей и признать преследование Сергея Легкобитова незаконным.

"Кавказский узел" писал, что Сергей Легкобитов задержан в Пятигорске. Его отец Георгий Легкобитов назвал задержание способом давления из-за деятельности по защите от застройки горы Машук.

Очередное заседание по делу Сергея Легкобитова, обвиняемого в покушении на взяточничество, состоялось 26 июня, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" отец экоактивиста Георгий Легкобитов. На заседании защита выступила с ходатайством о признании незаконным возбуждения уголовного дела в отношении Сергея, а также ходатайствовала о вызове нескольких свидетелей. Ходатайства были удовлетворены судом. Кем являются свидетели, Георгий уточнить отказался, чтобы не помешать работе защиты.

Сторона обвинения предоставила суду "некие документы", с которыми адвокаты Сергея ознакомлены не были, в связи с чем по просьбе адвокатов суд был отложен на 22 июля.

Легкобитов отметил, что 16 мая его сын был помещен в СИЗО на 20 дней. Сторона защиты обжаловала решение суда, однако жалоба до сих пор не рассмотрена. "Тянут", - прокомментировал Георгий Легкобитов. Несмотря на то, что срок вышел, Сергей до сих пор находится в СИЗО.

Георгий отметил, что Сергей был задержан сотрудниками Пятигорского следственного отдела, расследованием же занимался военный следственный отдел Пятигорска, который впоследствии отдал дело назад – в Пятигорский следственный отдел, пояснил Георгий Легкобитов. По его словам, как следует из прошедших заседаний, в конечном итоге гражданским следователям дело было передано не в полном объеме. "Такое впечатление, что из дела выщипали то, что им [военному следственному отделу Пятигорска] было удобно. То есть Пятигорскому следственному отделу не была предоставлена полная картина. Сейчас знакомимся с документами. Аудиозаписи и видеозаписи отсутствуют. Допрос предоставлен кусочками: идет запись и – раз, обрыв. И так постоянно. Запись не цельная. Слова вырваны из контекста. Предоставлена "удобная" следствию версия", - сказал Георгий.

По его словам, в ближайшее время должно пройти заседание по апелляционной жалобе на незаконный арест. "Мы сами не знаем, когда это произойдет. На днях будет суд о продлении ареста, а еще даже <жалобу на арест> не рассмотрели. Странные вещи происходят", - сказал Георгий.

Преследование сына Георгий расценивает как результат деятельности Сергея в целом, а не за какой-либо конкретного кейса. "Работал самостоятельно на рекультивации свалки. Это самостоятельная деятельность, на себя. Но сотрудничал с НПО, организовывал переговоры, помогал сделать перерасчет урона, нанесенного окружающей среде", - сказал Георгий.

Сергею 40 лет, свой последний день рождения он отметил 17 июня в СИЗО, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" мать экоактивиста Ирина. Сергей женат, у него двое сыновей - одному шесть лет, второй родился в конце мая. Мать характеризует сына как "примерного семьянина, непьющего, доброго". "Я говорю не как мать, а как человек. Добрый, заботливый человек", - рассказала Ирина.

Сергей работал ранее инженером в детском доме, совместно с супругой – дизайнером одежды - содержит швейный цех. Также он занимал посты в структурах ЖКХ, занимаясь утилизацией мусора. "Он работал с "Чистым регионом", выявлял свалки, помогал ликвидировать, оформлял документы. Образно говоря, очищал планету от мусора", - сказала Ирина.

"Кавказский узел" писал, что Георгий Легкобитов решил экологическую проблему – добился признания незаконным решения властей об изъятии земель особо охраняемых природных территорий и был номинирован на звание "Герой Кавказа - 2020".

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