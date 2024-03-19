Прокурор потребовал 10 лет для пятигорского экоактивиста Сергея Легкобитова

19 марта 2024, 23:22

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Гособвинитель на заседании Пятигорского горсуда попросил приговорить экоактивиста Сергея Легкобитова к 10 годам лишения свободы и штрафу в 30 миллионов рублей по делу о посредничестве в передаче взятки. Семья и адвокат Легкобитова назвали запрошенный срок при отсутствии доказательств вины непомерно жестким.

Как сообщал "Кавказский узел", Сергей Легкобитов был задержан в Пятигорске в мае 2023 года. Его отец Георгий Легкобитов назвал задержание способом давления из-за деятельности по защите от застройки горы Машук.

Сергей Легкобитов - сын пятигорского активиста, юриста Георгия Легкобитова, который следит за сохранением природоохранного законодательства в районе Кавказских Минеральных Вод и неоднократно подавал в суд на краевые власти. Сергей Легкобитов был задержан в 2023 году, когда сам пришел в следственный отдел для дачи показаний. Ему вменили посредничестве во взяточничестве (часть 4 статьи 91.1 УК), по версии силовиков, Сергей Легкобитов планировал передать сотруднику регионального УФСБ взятку от предпринимателя Дениса Топсахалова из поселка Санамер. Таким образом последний должен был избежать крупного штрафа за организацию несанкционированной свалки на особо охраняемой природной территории. Георгий Легкобитов заявлял СМИ, что уголовное дело в отношении его сына полностью сфабриковано и имеет своей целью оказать на него давление и заставить отказаться от правозащитной деятельности. Суд над Сергеем Легкобитовым начался в сентябре 2023 года в Пятигорском городском суде.

Сегодня в Пятигорском городском суде прошло заседание по делу местного экологического активиста Сергея Легкобитова. В прениях выступил прокурор Георгий Попов. Он запросил Легкобитову 10 лет лишения свободы и штраф 30 млн рублей. Несмотря на многомесячный процесс, выступление в прениях прокурора Георгия Попова продолжалось пять минут.

По его словам, "в ходе судебного следствия было установлено", что Сергей Легкобитов выступил как посредник в передаче взятки от предпринимателя Топсахалова сотруднику ФСБ Макаренко, за эти средства сумма ущерба, нанесенного в результате предпринимательской деятельности Топсахалова, должна была быть снижена с 20 миллионов до двух миллионов рублей.

"Вину в инкриминируемом преступлении подсудимый Легкобитов не признал, показав, что посредничества во взяточничестве он не совершал, а хотел лишь заключить с Топсахаловым договор на оказание услуги по рекультивации свалки", - сказал Попов, заявив, что, несмотря на это, вина Легкобитова по делу доказана "собранными доказательствами", в том числе показаниями Макаренко и Топсахалова.

В частности, отметил прокурор, Макаренко показал суду, что Легкобитов сообщил ему о том, что Топсахалов незаконно осуществляет на земельном участке в Предгорном районе транспортировку и переработку строительных отходов. В итоге Макаренко, по словам гособвинителя, решил заработать - и для этого привлек Легкобитова, который по его указанию получал от Топсахалова денежные средства в размере трех миллионов рублей, которые должен был передать ему, Макаренко, за уменьшение суммы нанесенного ущерба с 20 миллионов рублей до двух миллионов рублей.

Топсахалов же в суде давал показания о том, что Легкобитов по поручению Макаренко предложил ему заплатить три миллиона рублей за оказание содействия в уменьшении суммы ущерба с 20 млн до двух миллионов, сказал Попов. "Деньги предназначались для Макаренко", - уточнил прокурор.

Также, по словам прокурора, вина Легкобитова подтверждается показаниями еще двоих сотрудников ФСБ, различными протоколами осмотра, в частности мобильных телефонов, протоколами проверок показаний Топсахалова и Макаренко на месте.

По мнению гособвинения, версия Сергея Легкобитова о том, что он просил у Топсахалова 3 миллиона рублей для заключения договора на оказание услуги по рекультивации свалки, "не нашли своего подтверждения в ходе судебного следствия".

В качестве смягчающих обстоятельств Попов упомянул наличие у Легкобитова двух малолетних детей. После этого он попросил суд назначить Легкобитову наказание в виде 10 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 30 миллионов рублей. После этого заседание закончилось. Защита выступит в прениях 26 марта.

Такой срок не удивил Георгия Легкобитова - отца Сергея и его защитника на правах адвоката. По его словам, Сергею сразу после ареста заявили, что либо он сознается, либо получит восемь лет. "Сейчас прокурор запросил 10, суд даст восемь", - сказал Георгий Легкобитов корреспонденту "Кавказского узла".

"Всё, что он (Попов) приводил, - ни одного из этих доказательств не было предоставлено суду для исследования. То есть сегодня прокурор рассказал о фантазиях. Мы постоянно требовали (в ходе судебного следствия) предоставить доказательства. Они обязаны были их предоставить, чтобы мы их исследовали в суде. Но этого не случилось", - отметил Легкобитов-старший.

Топсахалов и Макаренко выступали в суде, но они такого, о чем сказал прокурор в прениях, не говорили, подчеркнул собеседник: "Причем прокурор несколько раз пытал Макаренко - вот вы, если договорились с Легкобитовым, скажите, где он должен был передать деньги, как? Тот не смог ответить. То же самое касается показаний Топсахалова. Два раза мы его допрашивали, и он ни разу не показал, что Легкобитов должен был быть посредником".

Упоминаемые три миллиона - это бюджет проекта по рекультивации свалки, где была бы описана процедура уборки, подчеркнул Легкобитов-старший: "И Макаренко сказал на суде, что это не он назвал эту сумму, а Легкобитов. Но это сумма - за законную услугу".

Кроме того, прокурор Попов в прениях назвал Макаренко взяткополучателем, а это противоречит приговору Макаренко, вынесенному в 2023 году Пятигорским военным судом, указал Легкобитов. Военный суд признал Макаренко виновным в покушении на мошенничество, приговор уже вступил в силу. "Они сейчас полностью пересмотрели приговор военного суда", - отметил собеседник.

Юрист Екатерина Кузнецова, также защищающая Легкобитова, сообщила, что защите не дали копию прений гособвинителя.

"Гособвинитель, когда зачитал свои прения, приобщил их в письменном виде к материалам дела, но стороне защиты копия письменных прений предоставлена не была. Я подошла к судье и попросила нам предоставить копию либо позволить сфотографировать, чтобы мы могли подготовить свою позицию, для своих прений. Но судья в этом отказала. Хотя сторона защиты вправе ознакомиться с прениями гособвинителя. В итоге я сейчас в приемной суда написала заявление о том, что мы просим ознакомить нас с письменными прениями, чтоб сторона защита могла полноценно подготовиться к прениям", - сказала Кузнецова корреспонденту "Кавказского узла". По закону они должны отреагировать в течение 3-5 дней, добавила она. "Но я уверена, что они вообще не отреагируют", - заключила собеседница.

"С учетом того, что вина не доказана, доказательств нет, то 10 лет за, по факту, "мыльный пузырь" - это очень "круто". Слишком жестко", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" пятигорчанка Екатерина Гурова, которая ходит на суды Легкобитова.

Валентина, приехавшая поддержать Легкобитова из Железноводска, назвала процесс над ним "чем-то, выходящим за рамки понимания и логики". "Столько было слушаний, столько было несостыковок, а прокурор уложился в пять минут. Для меня это был шок. Он же, в сущности, ничего не сказал. Он просто основывался на своем заключении, что Сергей получил взятку, хотя это не доказано", - сказала Валентина.

На суде сегодня также присутствовала супруга Сергея Легкобитова Ангелина с их 10-месячным сыном. До и после заседания они смогли немного пообщаться через щели в стеклянном "стакане", где содержат Легкобитова-младшего во время заседаний.

После заседания Ангелина сказала, что она "просто в шоке" от запрошенного прокурором срока. Женщина расплакалась. "На этом всё не закончится, будем бороться, будем обращаться дальше. Но так вообще не должно быть. Он такой человек, все законы хорошо знает, даже если надо дерево перед домом срубить - он идет и берет разрешение в администрации. А тут взятка якобы. А он что, должен был за свой счет этот мусор (на свалке Топсахалова) убирать?" - спросила она.

"Президент (Владимир Путин) говорит, что надо навести порядок в этой сфере, мусорная реформа, мол, чтоб мусорных полигонов не было, и так далее. А кто это будет делать? Если профессионалов сажают?" - спросила Ангелина.

Она рассказала, что старшая дочь, которой шесть лет, до сих пор не знает, что происходит. "Она думает, что папа в командировке. Сейчас немного успокоилась, слава Богу, а раньше очень сильно плакала, скучала. Она думала, что папа нас оставил", - пояснила собеседница.

Младшего сына Георгия Ангелина родила через 10 дней после того, как был задержан ее муж, в мае 2023 года. Один раз они приходили к Сергею на свидание, но там было очень сложно, общение только через стекло, поэтому она приносит сына на суд, если это позволяет здоровье. Здесь супруг может хотя бы в щелочку потрогать сына. <

Ангелина рассказала, что вся эта ситуация ударила по их материальному положению - сама она в декрете, работать не может. "Да и не только в этом дело. У нас еще огород, например, теперь всё сама. Его когда задержали - я сама, с пузом, косила траву. Машина тоже - раньше он возил нас везде, то в поликлинику надо, то куда-то еще. У меня прав не было. Пришлось идти учиться, теперь возить некому, только вот получила права, в январе", - поделилась девушка. При этом пользоваться машиной мужа, купленной в кредит, она не может. "Машину арестовали. Она была куплена в кредит - и пользоваться невозможно, а кредит плачу. Мы просили судью снять арест с машины, она не согласилась", - добавила супруга Легкобитова.

По мнению Ангелины, дело против ее мужа - заказное. "Топсахалов в здании суда сказал мне, что так не должно было быть. Подошел и сказал. "Здесь должен был быть сотрудник (силовой структуры)", - заявил он. Я считаю, что он пешка, это всё из-за того, что Сергей занимался незаконными свалками", - отметила она.

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