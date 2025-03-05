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11:17, 5 марта 2025

Георгий Легкобитов заподозрен по уголовному делу о клевете

Георгий Легкобитов. Фото: https://www.facebook.com/activatica.org принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правозащитник из Ставропольского края Георгий Легкобитов стал подозреваемым по делу о клевете после публикации об уголовном преследовании сына.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта силовики в Ессентуках провели обыск у юриста и правозащитника Георгия Легкобитова, который занимается в том числе защитой особо охраняемых природных территорий и памятников природы.

Георгий Легкобитов стал подозреваемым по уголовному делу о клевете, сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо" (включен в реестр иностранных агентов).

"Поводом для этого стало видео, в котором правозащитник рассказал о фальсификации материалов дела против своего сына Сергея Легкобитова", - сообщили правозащитники, не дополнив публикацию иными подробностями дела.

Напомним, в мае 2023 года Сергей Легкобитов был задержан в Пятигорске и обвинен в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, активист планировал передать сотруднику ФСБ взятку от предпринимателя, чтобы тот избежал штрафа за несанкционированную свалку мусора на особо охраняемой природной территории. Георгий Легкобитов заявлял, что уголовное дело в отношении его сына полностью сфабриковано, чтобы заставить его, Георгия Легкобитова, отказаться от правозащитной деятельности.

Сергей Легкобитов в суде отверг обвинения, но был признан виновным и приговорён к 7,5 года лишения свободы. В августе 2024 года апелляционый суд не удовлетворил жалобу защиты, но по просьбе прокурора переквалифицировал дело со статьи о покушении на взятку на более тяжкую статью о передаче взятки.

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Автор: "Кавказский узел"

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