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14:03, 4 марта 2025

Обыски прошли у активистов на Ставрополье

Сотрудник полиции. Фото: Денис Яковлев / "Югополис"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики провели обыски у правозащитника Георгия Легкобитова в Ессентуках и у юристки Екатерины Кузнецовой.

Георгий Легкобитов - юрист и правозащитник, он занимается защитой особо охраняемых природных территорий и памятников природы. Силовики сегодня пришли к нему с обыском, сообщила активистка Екатерина Гурова.

По данным источника, с обыском также пришли к юристке Екатерине Кузнецовой, она не выходит на связь. Вместе с Легкобитовым Кузнецова в мае 2024 года добилась от пятигорского бизнесмена через суд компенсации в 805 млн рублей за незаконную свалку. Что именно стало поводом для обысков пока неизвестно, пишет телеграм-канал "7х7 - Горизонтальная Россия"*, насчитывающем 44 130 подписчиков.

"Сына Георгия Легкобитова — экозащитника Сергея Легкобитова — в апреле 2024 года приговорили к 7,5 года колонии по делу о посредничестве при передаче взятки. Сергей Легкобитов также боролся против свалки, а показания на него дал устроивший ее бизнесмен. Семья экозащитника назвала уголовное дело сфабрикованным", — сказано в сообщении.

Как писал "Кавказский узел", в августе суд в Ставропольском крае по итогам рассмотрения апелляционных жалоб изменил статью, по которой эколог Сергей Легкобитов был признан виновным, с покушения на взятку на передачу взятки.
Ранее супруга Сергея Легкобитова Ангелина называла дело против её мужа заказным. Сергей Легкобитов был задержан в Пятигорске в мае 2023 года и затем обвинен в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, активист планировал передать сотруднику ФСБ взятку от предпринимателя, чтобы тот избежал штрафа за несанкционированную свалку мусора на особо охраняемой природной территории. Отец эколога назвал уголовное преследование сына способом давления из-за его деятельности по защите от застройки горы Машук. Легкобитов в суде отверг обвинения. Он получил 7,5 года лишения свободы.

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Автор: "Кавказский узел"

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