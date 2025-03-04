Обыски прошли у активистов на Ставрополье
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Силовики провели обыски у правозащитника Георгия Легкобитова в Ессентуках и у юристки Екатерины Кузнецовой.
Георгий Легкобитов - юрист и правозащитник, он занимается защитой особо охраняемых природных территорий и памятников природы. Силовики сегодня пришли к нему с обыском, сообщила активистка Екатерина Гурова.
По данным источника, с обыском также пришли к юристке Екатерине Кузнецовой, она не выходит на связь. Вместе с Легкобитовым Кузнецова в мае 2024 года добилась от пятигорского бизнесмена через суд компенсации в 805 млн рублей за незаконную свалку. Что именно стало поводом для обысков пока неизвестно, пишет телеграм-канал "7х7 - Горизонтальная Россия"*, насчитывающем 44 130 подписчиков.
"Сына Георгия Легкобитова — экозащитника Сергея Легкобитова — в апреле 2024 года приговорили к 7,5 года колонии по делу о посредничестве при передаче взятки. Сергей Легкобитов также боролся против свалки, а показания на него дал устроивший ее бизнесмен. Семья экозащитника назвала уголовное дело сфабрикованным", — сказано в сообщении.
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