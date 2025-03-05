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01:40, 5 марта 2025

Активист начал голодовку у офиса ООН в Ереване

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участник инициативной группы «Воля» Левик Хачатрян требует предотвратить пытки и истязания армянских военнопленных в Азербайджане, добиваясь участия международных структур в их судьбе.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля 28 общественных организаций призвали президента Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяну Сполярич провести независимую медэкспертизу состояния здоровья Рубена Варданяна, который проводит голодовку, и обеспечить соблюдение прав всех армянских пленных в Азербайджане. 3 марта участники акции в Ереване призвали международное сообщество добиваться соблюдения прав армянских заключенных в Азербайджане.

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян 19 февраля объявил голодовку в знак протеста против нарушения правовых норм в ходе суда над ним в Баку. Голодовка Варданяна свидетельствует о том, что положение армянских пленных в Азербайджане ухудшается, заявили 27 февраля 11 армянских организаций и призвали международное сообщество содействовать освобождению Варданяна.

О бессрочной голодовке перед ереванским офисом ООН «Кавказскому узлу» сообщил сам инициатор акции, участник инициативной группы «Воля» Левик Хачатрян. По словам активиста, он уже вторую ночь проводит перед офисом ООН в Ереване.

«Необходимо подключить международные структуры, оказать давление на Азербайджан, необходимо вмешаться и предотвратить пытки и истязания армянских военнопленных», - заявил он.

Хачатрян отметил, что установит палатку на газоне перед офисом ООН. «Первую ночь я вообще не спал, когда уставал, садился на кресло, которое принес с собой. Но вторую ночь не смогу без сна. Территория напротив офиса ООН принадлежит гостинице, руководство которой дало добро, так что проблем с силовиками не возникнет», - пояснил активист.

"Кавказский узел" также писал, что с лидер оппозиционной партии Мане Тандилян и вместе с двумя соратниками проводит голодовку на площади Свободы в Ереване, призывая Рубена Варданяна прекратить акцию протеста в бакинской тюрьме.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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