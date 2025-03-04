ЕСПЧ признал нарушением прав Елены Милашиной угрозы после публикации о чеченских геях

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Европейский суд по правам человека признал нарушением неприкосновенности частной жизни и права на свободу выражения угрозы руководства Чечни в адрес журналистки Елены Милашиной о преследовании геев в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", "Новая газета" в апреле 2017 года сообщила о массовых задержаниях и убийствах в Чечне мужчин, заподозренных в нетрадиционной сексуальной ориентации, и о "секретной тюрьме" для геев в Аргуне. Глава Чечни на встрече с Владимиром Путиным назвал эти материалы провокацией. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни заявили, что о физических расправах над геями было известно задолго до публикаций. После публикации журналистка столкнулась с угрозами.

Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе "Новой газеты", поданной в связи с угрозами со стороны руководства Чечни, полученными после публикации в 2017 году расследования журналистки Елены Милашиной о массовых внесудебных казнях геев в республике.

Заявителями выступили журналистка "Новой газеты" Елена Милашина, а также руководители издания – нобелевский лауреат Дмитрий Муратов** и один из ее учредителей Сергей Кожеуров, указано в решении, опубликованном на сайте суда.

В решении говорится, что после публикаций 1 и 4 апреля 2017 года Милашина получила десятки сообщений через свой профиль в Facebook* и мессенджер от анонимных авторов с именами пользователей, которые можно охарактеризовать как принадлежащие жителям Кавказского региона и, в частности, чеченцам. В сообщениях содержались угрозы, в том числе угрозы убийством. Она была вынуждена на несколько месяцев покинуть Россию.

Суды разных уровней не раз отказывали в возбуждении уголовного дела в связи с угрозами журналистке, последнее решение по этому поводу вынес Ставропольский краевой суд 12 марта 2019 года.

Помимо этого Милашина еще несколько раз подвергалась нападкам со стороны главы Чечни и получала угрозы в свой адрес, а в июле 2023 года была жестоко избита в Чечне.

В июле 2023 года в Чечне были жестоко избиты журналистка "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Александр Немов, которые ехали на процесс по делу Заремы Мусаевой. Следователи в Чечне возбудили уголовное дело по статьям об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (часть 2 статьи 112 УК РФ) и легкого вреда здоровью (часть 2 статьи 115 УК РФ). 21 февраля стало известно, что следователи в Чечне не смогли установить участников нападения, расследование приостановлено. Реакция властей, правозащитников и адвокатов на избиение Милашиной и Немова собрана в справке "Кавказского узла" "Нападение на Милашину и Немова в Чечне".

Суд отметил, что угрозы Милашиной поступали как от чеченских руководителей, так и от религиозных деятелей, но "в материалах дела нет никаких указаний на то, что национальные власти, в том числе на федеральном уровне, пытались дистанцироваться от какой-либо категории сделанных заявлений или осудить их".

Европейский суд признал, что в отношении заявителей были допущены нарушения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод – а именно, права на уважение частной жизни и права на свободу выражения мнения. Суд назначил заявителям компенсации: "Новой газете" – 7500 евро, а Милашиной, Муратову** и Кожеурову – по 9800 евро.

Напомним, в июне 2022 года Владимир Путин подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

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