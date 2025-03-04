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18:17, 4 марта 2025

Родители Курбана Далгатова провели пикет в Махачкале

Родители Курбана Далгатова. Фото: https://hakikat.info/kat/lenta-novostej/item/roditeli-pogibshego-v-hode-pytok-v-policzii-kurbana-dalgatova-provedut-miting-v-mahachkale/

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Пикет на центральной площади Махачкалы провели сегодня родители Курбана Далгатова, умершего после задержания в Советском РОВД Махачкалы. Они считают слишком мягким вынесенный приговор одному из силовиков.

Как писал "Кавказский узел", родители Курбана Далгатова, умершего после задержания в Советском РОВД Махачкалы, направили 31 января уведомление о митинге, но администрация Махачкалы отказала в проведении митинга, заявив о потенциальной угрозе теракта и атак беспилотников. Родители Курбана Далгатова недовольны результатами расследования и судебного процесса. 

В июле 2024 года было завершено следствие по делу 11 сотрудников Советского райотдела полиции Махачкалы, обвиняемых в пытках Далгатова. Дело еще двух силовиков, Атавова и Бабаева, заключивших досудебное соглашение, было выделено в отдельное производство. В декабре 2024 года суд приговорил к 7,5 года колонии полицейского из Махачкалы Ислама Атавова за причастность к смерти Курбана Далгатова, а в ноябре того же года удовлетворил просьбу отпустить Марата Бабаева в зону военной операции на Украине.

Родители Курбана Далгатова вышли сегодня на пикет на центральной площади Махачкалы. Они не согласны с мягким приговором, который Советский районный суд Махачкалы вынес одному из обвиняемых -  бывшему сотруднику отдела уголовного розыска РОВД Исламу Атавову. По их мнению, досудебное соглашение следует считать недействительным, так как Атавов не дал никакой новой информации по делу, которую следствие не могло установить без его показаний, сообщил сегодня "Черновик".

Как следует из видео, приложенного к публикации, в руках у пожилых людей портреты их сына.

В деле трое потерпевших: помимо Далгатова, были задержаны двое его знакомых, которых также пытали. Ни один из обвиняемых не признал вину. Согласно материалам дела, не все из обвиняемых непосредственно участвовали в пытках Курбанова, сообщила в июле "Кавказскому узлу" адвокат Мадина Алиева, представляющая интересы семьи погибшего.

20 января 2023 года, перед задержанием 35-летнего Курбана Далгатова, на улице произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них, по версии полиции, выстрелил в оппонента и скрылся с помощью Далгатова. Курбан Далгатов был найден и задержан. В отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть. Родственники заявили, что Далгатов умер от удушья, которое возникло после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

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Автор: "Кавказский узел"

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