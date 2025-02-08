Власти Махачкалы отказали Далгатовым в проведении митинга

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Администрация Махачкалы отказала родителям погибшего Курбана Далгатова в проведении митинга, заявив о потенциальной угрозе теракта и атак беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", родители Кубрана Далгатова, умершего после задержания в Советском РОВД Махачкалы, направили 31 января уведомление о митинге, они недовольны результатами расследования и судебного процесса. Адвокат потерпевших Мадина Алиева заявила отвод судьи, но судья его не приняла, она удалила защитника из зала суда после того, как Алиева попыталась заявить о нарушении прав. Алиева подала жалобу на действия судьи.

В июле 2024 года было завершено следствие по делу 11 сотрудников Советского райотдела полиции Махачкалы, обвиняемых в пытках Далгатова. Дело еще двух силовиков, Атавова и Бабаева, заключивших досудебное соглашение, было выделено в отдельное производство. В декабре 2024 года суд приговорил к 7,5 года колонии полицейского из Махачкалы Ислама Атавова за причастность к смерти Курбана Далгатова, а в ноябре того же года удовлетворил просьбу отпустить Марата Бабаева в зону военной операции на Украине.

Администрация Махачкалы отказала родителям Курбана Далгатова в проведении митинга, указав в качестве обоснования отказа потенциальную угрозу терактов и атак беспилотников.

Мать погибшего Раиса Далгатова рассказала корреспонденту "Кавказского узла" 7 февраля, что семья не будет обжаловать отказ и решила на несколько дней сделать паузу в активности. "Нам сказали, что в ближайшее время, где-то около следующего заседания суда, нас примет Меликов, и пообещали, что все будут делать как положено. Надеюсь, что нас услышат. А там уже видно будет", - сообщила она.

Адвокат Мадина Алиева, представляющая семью Далгатова, рассказала, что следующее заседание суда по делу об убийстве назначено на 12 февраля. Как и предыдущее, оно будет посвящено исследованию письменных доказательств – протоколов допросов, экспертиз и так далее.

Она также отметила, что не получила ответ на ранее поданную ей жалобу на судью по делу, подчеркнув, что формально ответ может прийти в течении 30 дней, поэтому говорить о точном сроке его поступления невозможно. Адвокат также рассказала, что высказанное ею ранее ходатайство об отводе судьи было отвергнуто, заметив, что если бы оно было удовлетворено, то в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса процесс пришлось бы начинать сначала.

Что касается заключившего соглашение со следствием Исмаила Атавова, получившего 7,5 года лишения свободы, то Алиева сообщила, что подала апелляцию на это решение. "Она пока не рассмотрена. Прокуратура апелляцию подавать не стала", - рассказала она.

Что касается еще одного обвиняемого Марата Бабаева, заключившего контракт с министерством обороны и уехавшего на СВО, то протест против этого решения подали как адвокат, так и прокурор. "Здесь рассмотрение дела приостанавливается по запросу военкома, но Верховный суд Дагестана может повернуть ситуацию вспять", - отметила она.

В деле трое потерпевших: помимо Далгатова, были задержаны двое его знакомых, которых также пытали. Ни один из обвиняемых не признал вину. Согласно материалам дела, не все из обвиняемых непосредственно участвовали в пытках Курбанова, сообщила в июле "Кавказскому узлу" адвокат Мадина Алиева, представляющая интересы семьи погибшего.

20 января 2023 года, перед задержанием 35-летнего Курбана Далгатова, на улице произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них, по версии полиции, выстрелил в оппонента и скрылся с помощью Далгатова. Курбан Далгатов был найден и задержан. В отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть. Родственники заявили, что Далгатов умер от удушья, которое возникло после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

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