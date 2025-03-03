Обсуждение проекта евроинтеграции отложено в Армении

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Обсуждение законопроекта о начале процесса евроинтеграции Армении во втором чтении перенесено из-за необходимости согласовать формулировки, заявили авторы документа.

Как писал "Кавказский узел", 11 февраля в парламенте Армении началось обсуждение законопроекта о начале вступления Армении в ЕС в рамках инициативы, набравшей более 60 тысяч голосов. Оппозиционная фракция "Честь имею" выступила против законопроекта, тем не менее он был одобрен в первом чтении.

В сентябре 2024 года ЦИК Армении зарегистрировал гражданскую инициативу по сбору подписей в поддержку проекта референдума о вступлении страны в Евросоюз. Активисты набрали 60 тысяч подписей. Инициативу одобрило правительство Армении, после чего она была передана на рассмотрение в парламент.

Парламентская комиссия по евроинтеграции отложила обсуждение второго чтения проекта закона о начале процесса интеграции Армении в ЕС, передал корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на прямой эфир парламентского YouTube-канала.

Глава комиссии Арман Егоян отметил, что решение вызвано техническими причинами. «Законопроект не будет внесен в повестку сессии парламента, которая начинается во вторник (4 марта). Обсуждения проекта продолжатся, в содержательном плане проблем нет, дело в правовых и технических моментах», – заявил он на брифинге 3 марта.

Правительство, в частности, выступило с инициативой упорядочить статьи законопроекта, а также установить срок его вступления в силу и удалить преамбулу, добавил глава комиссии.

Егоян опроверг наличие политических разногласий. «В техническом плане истекло время для внесения законопроекта в повестку предстоящей сессии», - пояснил он.

Соавтор законопроекта, член политсовета партии «Республика» Артак Зейналян, в свою очередь, заявил, что обсуждения законопроекта продолжатся в конце этой недели или в начале следующей. «Вопрос сугубо технический, необходимо согласовать формулировки. Мы не уложились во временные рамки, из-за чего законопроект не был внесен в повестку парламентского слушания», - пояснил он на брифинге 3 марта.

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