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19:22, 3 марта 2025

Военнослужащий из Моздокского района убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Михаил Полищук убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 352 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 21 февраля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 351 бойца из Северной Осетии.

В военной операции погиб житель Моздокского района Михаил Полищук, 1984 года рождения, сообщила сегодня в своем телеграм-канале районная администрация. Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 352 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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