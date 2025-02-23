RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:59, 23 февраля 2025

Боец из Северной Осетии убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Никита Домась убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 351 бойца из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 19 февраля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 350 бойцов из Северной Осетии.

В военной операции погиб житель Моздокского района Никита Домась, 1990 года рождения, сообщила 21 февраля в своем телеграм-канале районная администрация. Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 351 бойца из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
13:00, 23 февраля 2025
Восстановлено движение к четырем дагестанским селам
11:13, 23 февраля 2025
Пробка на "Верхнем Ларсе" за сутки увеличилась до 2,7 тысячи машин
10:20, 23 февраля 2025
Комментарий в соцсети привел жителя Ингушетии к штрафу
08:31, 23 февраля 2025
Семеро бойцов со Ставрополья убиты в СВО
06:42, 23 февраля 2025
Военный осужден в Нальчике за уклонение от службы
05:47, 23 февраля 2025
Четверо бойцов из Карачаево-Черкесии убиты на Украине
Все события дня
Новости
Пробка на зимней дороге. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
11:13, 23 февраля 2025
Пробка на "Верхнем Ларсе" за сутки увеличилась до 2,7 тысячи машин
Российская военная техника в зоне специальной военной спецоперации. Фото: https://z.mil.ru https://commons.wikimedia.org
09:27, 23 февраля 2025
Власти признали убитыми на Украине 5950 бойцов с юга России
Кодекс административных правонарушений, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"
10:37, 22 февраля 2025
Публикации в соцсети привели владикавказца к штрафу
Скопление машин вблизи КПП "Верхний Ларс". Фото: МЧС России
09:42, 22 февраля 2025
Более 2,5 тысячи автомобилей ожидают проезда через "Верхний Ларс"
"Верхний Ларс". Фото: "Верхний Ларс", t.me/VerhniyLars
13:36, 20 февраля 2025
Число ожидающих в очереди на "Верхнем Ларсе" грузовиков достигло почти 2 тысяч
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
15:25, 21 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
7
теперь можно учить язык в маршрутке
Фото
19:10, 20 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
4
правозащитницу, которая врала о пытках на Кавказе, экстрадируют
Фото
21:04, 12 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
назови меня своим государственно одобренным именем
Все блоги
Справочник
Ингушская семья Газдиевых у тела умершей дочери. Казахстан, 1944 год. Фото https://ru.wikipedia.org Депортация чеченцев и ингушей

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Елена Милашина в чеченской больнице. Фото: Сергея Бабинеца https://t.me/babinetssergey/849 Елена Милашина в московской клинике. Фото Анны Артемьевой / ”Новая газета”https://t.me/novaya_pishet/41070?single Нападение на Милашину и Немова в Чечне

Блогеры
Фото
15:42, 21 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
4
сказочный мэр
Фото
15:25, 21 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
7
теперь можно учить язык в маршрутке
Фото
19:10, 20 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
4
правозащитницу, которая врала о пытках на Кавказе, экстрадируют
Фото
21:04, 12 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
назови меня своим государственно одобренным именем
Фото
20:45, 12 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
5
на озеленении в этом году сэкономят
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Участники митинга в Назрани. Фото из телеграм-канала правительства Ингушетии https://t.me/pravitelstvori/16073
23 февраля 2025, 14:58
Участники митинга в Назрани почтили память жертв депортации

Бахруз Самедов. Фото: Voice of America. https://ru.wikipedia.org
21 февраля 2025, 21:01
Бахруз Самедов объявил голодовку

Надежда Кеворкова. Фото: https://chernovik.net/news/izvestnyy-rossiyskiy-zhurnalist-nadezhda-kevorkova-obvinyaetsya-v-opravdanii-terrorizma
21 февраля 2025, 17:30
Дело Надежды Кеворковой дошло до суда

Саломе Зурабишвили. Фото: APA https://report.az/ru/v-regione/eks-prezidenta-gruzii-zakidali-yajcami-v-aeroportu-tbilisi/
21 февраля 2025, 08:45
Аналитики указали на подоплеку нападений на Зурабишвили и Гахарию

Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Показать больше