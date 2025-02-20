Военный из Северной Осетии убит на Украине

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Владислав Созаев из Дигоры убит на Украине. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 350 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 19 февраля чиновники и представители силовых структур официально признали убитыми на Украине не менее 2846 военных из регионов СКФО и 3058 из регионов ЮФО, в том числе 349 - из Северной Осетии.

Имя еще одного убитого на Украине военного из Северной Осетии назвала администрация Дигорского муниципального района. Владислав Созаев жил в Дигоре, следует из публикации в официальном Telegram-канале муниципалитета.

В сообщении чиновников не уточняется, сколько лет было Созаеву, когда именно он был убит и при каких обстоятельствах.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 350 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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