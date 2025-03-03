Критик властей приговорен в Азербайджане к сроку в колонии

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Суд в Азербайджане приговорил Арзу Саядоглу к семи годам колонии, признав его виновным в вымогательстве. Блогер, известный критикой в адрес властей, назвал обвинение сфабрикованным.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2024 года блогер Арзу Саядоглу был задержан сотрудниками Службы госбезопасности и арестован судом в Баку по обвинению в вымогательстве.

Арзу Саядоглу вел YouTube-канал, в котором критиковал политическую ситуацию в Азербайджане и произвол чиновников. Он также представлялся как руководитель "Движения служению народу". Уголовное преследование блогера связано с его критикой в адрес властей и призывами к протестам против правительства, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и журналисты.

Сегодня в Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу Арзу Саядоглу. Он признан виновным по статье 182.2.4 (вымогательство путем угроз, совершенное с целью получения имущества в значительном размере) УК Азербайджана и приговорен к семи годам лишения свободы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник суда.

По его словам, суд пришел к выводу, что Саядоглу вымогал 6000 манат (около 3600 долларов) у директора Центра культуры Товузского района Асифа Гасымова, угрожая распространением дискредитирующих его видеокадров. Не получив денег, Саядоглу опубликовал видео на своем канале, рассказал представитель суда.

Следствие по делам о вымогательстве относится к компетенции МВД, а не Службы госбезопасности, указал ранее правозащитник Руфат Сафаров. "Генеральный прокурор может передать следствие другому ведомству. Но для этого должны быть основания – если обвиняемый подвергался пыткам или состоит в родственных отношениях с руководством следственного органа. Однако в случае с Саядоглу следствие сразу стало осуществлять СГБ. Все это свидетельствует о том, что это не правовой, а политический процесс", - сказал он. Правозащитники признали Саядоглу политзаключенным.

Блогер в суде отверг обвинения, сказал корреспонденту «Кавказского узла» отец подсудимого Саяд Мамедов. «Это видео было посвящено принудительному привлечению работников Центра культуры Товузского района к выполнению работ по уборке территорий вокруг учреждений культуры в августе 2023 года. На кадрах было показано, как сотрудники культурных учреждений очищали приусадебный участок фольклорного дома в селе Абдулбейли, подметали улицы у других учреждений, выкорчевывали траву, прорастающую из асфальта. Так шла подготовка к приезду министра культуры. Тем, кто отказывался от выполнения работ, угрожали увольнениями», - рассказал он.

Арзу считает, что «потерпевшего» просто использовали для фабрикации дела

По его словам, блогер заявил, что впервые видео было распространено не им, а Kanal-13. "Утверждения о том, что Арзу прямо в день субботника пришел к директору Центра культуры и угрожал распространением снятых им лично кадров, ложны. Арзу не сам снимал видео, а взял его с Kanal-13 и смонтировал его в отдельный материал. Арзу в тот день вообще не был в районе, а находился в Баку. Арзу считает, что «потерпевшего» просто использовали для фабрикации дела против него. Директор Центра культуры подал жалобу против Арзу спустя пять месяцев», - отметил Саяд Мамедов.

В полутораминутном видео, опубликованном на канале Саядоглу, показаны кадры участия большого числа людей в уборке территории. За кадром Саядоглу поясняет, что это работники учреждений, подведомственных Товузскому центру культуры – сотрудники местных театра, библиотеки, сельских клубов, которых принуждают убирать территории в преддверии визита министра культуры, вместо того, чтобы они выполняли свои профессиональные обязанности, передал корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат Саядоглу, попросивший не публиковать его имя, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о приговоре и сообщил, что на это решение будет подана апелляционная жалоба.

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