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17:57, 3 марта 2025

Обвинитель запросил семь лет колонии для Геннадия Владимирова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокурор потребовал приговорить к сроку в колонии жителя Приморско-Ахтарска Геннадия Владимирова, обвиняемого по трем уголовным статьям из-за комментариев в Telegram.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2024 года стало известно, что житель Приморско-Ахтарска Геннадий Владимиров обвинен по четырем статьям УК РФ: в повторной дискредитации армии, призывах к терроризму, призывах к экстремизму и призывах к антигосударственной деятельности.

Поводом для уголовного преследования по статье о дискредитации стали две публикации Владимирова в соцсети "ВКонтакте" на тему военной операции на Украине. Призывы к терроризму, экстремизму и антигосударственной деятельности следователи усмотрели в его комментариях в Telegram. Владимиров дал признательные показания, с него взяли подписку о невыезде.

Прокурор потребовал приговорить Геннадия Владимирова к семи годам колонии, сообщил адвокат Феликс Вертегель.

Изначально, по его словам, Владимирова обвиняли по четырем статьям УК РФ, но в прениях прокурор отказался от обвинения в повторной дискредитации армии, информирует сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо" (включен в реестр иностранных агентов).

Напомним, в августе 2022 года суд в Приморско-Ахтарске признал дискредитацией армии снятый Геннадием Владимировым видеоролик и приговорил его к штрафу в 40 тысяч рублей. 6 декабря 2023 года стало известно, что силовики начали расследование уголовного дела в отношении Владимирова.

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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Автор: "Кавказский узел"

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