RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:30, 3 марта 2025

25 азербайджанских семей вернулись в село Гасанриз

В село Гасанриз вернулась первая группа азербайджанских семей. 3 марта 2025 г. Фото: APA https://ru.apa.az/social/v-selo-gasanriz-agderinskogo-raiona-pribyla-pervaya-gruppa-pereselencev-im-vruceny-klyuci-ot-domov-foto-obnovleno-1-video-604253

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В село Гасанриз вернулась первая группа азербайджанских семей, которые уехали оттуда во время карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", к августу 2024 года на территории Карабаха, перешедшие под контроль Баку, вернулись 2036 семей (7901 человек) вынужденных переселенцев.

Жители Лачина, Физули, Шуши, Ходжалы и других населенных пунктов вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль зону бывшего карабахского конфликта.

Сегодня первая группа бывших вынужденных переселенцев выехала в село Гасанриз Агдеринского района (армянское название Агдере – Мартакерт), сообщает Report.

В группе 91 человек (25 семей). До возвращения в Карабах они были временно расселены в общежитиях, санаториях и административных зданиях в разных регионах Азербайджана, пишет агентство.

Напомним, 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха.

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
14:07, 3 марта 2025
Дрон найден возле частного дома на Кубани
13:55, 3 марта 2025
Почти три тысячи грузовиков остаются в очереди на Верхнем Ларсе
13:14, 3 марта 2025
Новых выбросов мазута за сутки не найдено на Кубани
08:49, 3 марта 2025
Минобороны сообщило о сбитых над Ростовской областью беспилотниках
08:00, 3 марта 2025
Суд приговорил к колонии военного со Ставрополья за отсутствие в части
06:06, 3 марта 2025
Беспилотники атаковали Ростовскую область
Все события дня
Новости
Мане Тандилян в палатке на площади в Ереване. Кадр видео News.am https://news.am/rus/news/869425.html
18:58, 2 марта 2025
Число участников акции на площади в Ереване выросло до пяти
Мане Тандилян (слева) и ее соратники в палатке на площади Свободы в Ереване. Фото Step 1 https://step1.am/ru/2025/03/02/25464/
14:37, 2 марта 2025
Три оппозиционера объявили голодовку в Ереване
00:18, 1 марта 2025
Армянские политологи указали на незаинтересованность Баку в мирном договоре
На центральной площади Сумгаита в дни погромов. Февраль 1988 года. Архивное фото из фондов Музея-Института Геноцида армян с сайта http://karabakhrecords.info
22:19, 28 февраля 2025
Беженцы из Сумгаита подчеркнули важность памяти о погроме
Рубен Варданян с азербайджанскими силовиками. Кадр видео Baku TV от 28.09.23, https://www.youtube.com/watch?v=jCumNjZ4FAw
17:06, 28 февраля 2025
Армянские НПО призвали Красный Крест провести медобследование Варданяна
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:24, 2 марта 2025
Ветер с Апшерона
Миннаукиобразования себя на тестах проверяло?
Фото
12:15, 2 марта 2025
Нагорные повороты. Карабах
5
О чем умолчал Трамп
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
1
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Все блоги
Справочник
Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Бадра Гунба, Адгур Ардзинба. Фото: https://mineconom-ra.org, https://apsnypress.info Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Блогеры
Фото
19:43, 2 марта 2025
Ветер с Апшерона
4
Время КС
Фото
16:24, 2 марта 2025
Ветер с Апшерона
Миннаукиобразования себя на тестах проверяло?
Фото
12:15, 2 марта 2025
Нагорные повороты. Карабах
5
О чем умолчал Трамп
Фото
15:03, 1 марта 2025
Ветер с Апшерона
3
Азербайджанская пресса свободней, чем  американская
Фото
10:16, 1 марта 2025
Ветер с Апшерона
9
Трамп-шоу - учебник для Кавказа
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Александр Ефимов. Фото: пресс-служба партии «Яблоко»
03 марта 2025, 11:40
Александр Ефимов вышел на свободу

Мимоза из Абхазии. Кадр видео "Вести Сочи" https://rutube.ru/video/fc6bf137527db8211a68939586460969/
02 марта 2025, 19:33
Политологи поспорили о мотивах отмены запрета на ввоз мимозы из Абхазии

Мане Тандилян (слева) и ее соратники в палатке на площади Свободы в Ереване. Фото Step 1 https://step1.am/ru/2025/03/02/25464/
02 марта 2025, 14:37
Три оппозиционера объявили голодовку в Ереване

Председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан (справа) на брифинге. 1 марта 2025 года. Кадр видео из телеграм-канала "Республика" https://t.me/respublicaabh/11916
01 марта 2025, 18:00
Избирком Абхазии зафиксировал нарушения на участке в Черкесске

Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Показать больше