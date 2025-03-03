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04:08, 3 марта 2025

Пулеметчик из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В ходе специальной военной операции убит уроженец Волгоградской области Иван Ясинский. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 1133 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", ко 2 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1132 бойцов из Волгоградской области.

В ходе специальной военной операции был убит пулеметчик Иван Ясинский из Волгоградской области, сообщил 1 марта в своем телеграм-канале депутат Государственной думы Андрей Гимбатов.

По его словам, Ясинский родился в Волгограде, жил в станице Качалинской, по профессии - крановщик. Отслужил срочную службу в ВДВ, служил в зоне СВО по контракту.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1133 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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