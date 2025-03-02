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20:55, 2 марта 2025

Боец из Урюпинска убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Асадулла Джалолов из Урюпинска убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 1132 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 26 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1131 бойца из Волгоградской области.

В военной операции погиб рядовой штурмовой роты Асадулла Джалолов, который заключил контракт в 2024 году, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация Урюпинска.

"Погиб Асадулла 11 февраля 2025 года в населенном пункте Часов Яр Донецкой Народной Республики при выполнении боевого задания. Воину было 30 лет. У него остались мама и брат", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1132 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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