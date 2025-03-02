В Волгограде после ареста вышел на свободу Илья Кравченко

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волгоградский активист Илья Кравченко, который был задержан на акции памяти Алексея Навального, отбыл 14 суток ареста и вышел на свободу. Задержание он считает неправомерным, но оспаривать в кассационном суде его не будет.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля судья Центрального районного суда Волгограда назначила Илье Кравченко 14 суток административного ареста за оказание сопротивления силовикам при задержании на акции памяти Алексея Навального. Кравченко обжаловал решение, но Волгоградский областной суд счел арест законным.

16 февраля в Волгограде активисты возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий в память об Алексее Навальном. Несколько активистов было задержано. В их числе - член партии "Яблоко" Александр Ефимов, которого арестовали на 15 суток за демонстрацию портрета Навального.

Активист, бывший депутат Волгоградской городской думы Илья Кравченко сегодня был освобожден из спецприемника временного содержания города Волжского Волгоградской области. Кравченко встречали друзья. В настоящее время он находится дома.

«Каруселить (задерживать на выходе из спецприемника, - прим. "Кавказского узла") меня не стали, провокаций не было. Вышел спокойно. Условия содержания были нормальные. Сильно негативных эмоций по этому поводу не испытывал. Со мной из Волгограда в спецприемник доставили четверых активистов. Они получили по пять суток ареста и вышли на свободу раньше. Пятым в приемнике оказался волжанин Александр Ефимов. Но с ним я не сидел. Был в камере с другими задержанными», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Илья Кравченко.

Он сообщил, что первоначально арестанты испытывали "неудобства с отоплением": было жарко. Но потом эту проблему решили "собственными силами". Постель выдали чистую, но "матрасы были старые", отметил Кравченко.

"Кормили вполне терпимо. Я такую пищу в столовых ем. Были котлеты — рыбные и мясные, плов давали. Борщ без мяса. Нормальное питание. В душевой комнате были проблемы со шлангами. Но Ефимов купил шланг. Была горячая вода. Купались раз в неделю. Чувствуется недофинансирование таких учреждений. Ну и сотрудников в их системе сокращают, поэтому арестантов и привезли в Волжский из Волгограда и других райцентров", - пояснил Илья Кравченко.

На сотрудников спецприемника Илья не жаловался. "Отношение их к нам было нормальным. Не зверствовали... Это не СИЗО. На прогулки выводили", - сообщил Кравченко.

Две недели отбывания ареста Кравченко посвятил чтению книг, которые имелись в камере и в тюремной библиотеке, а также написанию записок о своем арестантском быте. Эти заметки он планирует опубликовать в соцсетях или отдельной небольшой книгой.

При этом активист отметил, что обжалование ареста в кассационной судебной инстанции считает бессмысленным, "так как районный и апелляционный суды признали законными действия полиции с процессуальной точки зрения". Но при этом Кравченко заявил, что считает свое задержание и арест неправомерными.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.