Аналитики разъяснили подоплеку дела о поджоге ростовской автозаправки

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Поджог автозаправки и ворот административных зданий в Ростове-на-Дону инициирован украинской спецслужбой, и следствие предпочтет обвинить задержанного в терроризме, предположили аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля стало известно, что житель Ростовской области арестован по подозрению в поджоге АЗС и ворот комплекса административных зданий в областном центре. Дело возбуждено по статьям о разбойном нападении и терактах. По данным следствия, мужчина действовал по указанию неизвестного, который по телефону представился сотрудником ФСБ. Собеседник сообщил, что персональные данные мужчины похищены и могут быть использованы преступниками, а для их изобличения необходимо выполнить ряд поручений.

В регионах юга России после начала боевых действий на Украине неоднократно происходили поджоги военкоматов и релейных шкафов на железной дороге. Следователи квалифицировали эти инциденты как диверсии и теракты. В частности, 6 февраля стало известно, что суд признал краснодарца виновным в поджоге инфраструктуры железной дороги и подготовке теракта на АЗС и приговорил его к 16 годам заключения.

Инцидент в Ростове-на-Дону и версию следствия прокомментировали "Кавказкому узлу" военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин, адвокат Евгений Смирнов, который специализируется на делах об экстремизме и терроризме, и директор информационно-аналитического центра "Сова"* Александр Верховский.

Зачем телефонным мошенникам сжигать заправку или административное здание?

Человек, который позвонил жителю Ростовской области и представился сотрудником ФСБ, является не телефонным мошенником, а сотрудником украинских спецслужб, уверен Василий Дандыкин. «Зачем телефонным мошенникам сжигать заправку или административное здание? Мошенники, как правило, преследуют какие-то финансовые цели. А здесь налицо диверсия, спланированная украинскими спецслужбами. Их задача – дестабилизация внутренней обстановки в стране», - сказал он.

По его мнению, цели подобных акций сменились с военкоматов на другие обьекты, поскольку осложнилась вербовка российских граждан. «Столько уже было таких новостей, что все уже понимают: если ставится задача поджечь военкомат, то это точно украинские спецслужбы, а не мошенники или сотрудники ФСБ под прикрытием. Поэтому они решили сменить цели, чтобы не возникало подозрений», - предположил он.

Следствие может не применять экстремистскую статью в этом случае, считает адвокат Евгений Смирнов. «Следствие и суд обязаны учитывать обстоятельства совершения преступления. Однако описанное воздействие мошенников на него [задержанного] не является основанием, освобождающим его от уголовной ответственности, в лучшем случае оно может быть расценено как смягчающее. В этом случае может быть статья 167 УК РФ - умышленное уничтожение или повреждение имущества», - сказал он.

Усматривают в одном деянии, например, броске бутылки с бензином, идеальную совокупность нескольких составов

По словам адвоката, практика показывает, что следствие старается как можно больше уголовных статей применить к поджигателям. «К сожалению, правоохранительные органы стараются «повесить» на таких людей максимальное количество составов [преступлений], вплоть до террористических статей и государственной измены. При этом практика идет по такому пути, что правоприменители усматривают в одном деянии, например, броске бутылки с бензином, идеальную совокупность нескольких составов. К сожалению, часто это заканчивается сроками, превышающими 10 лет лишения свободы», - отметил он.

25 декабря 2024 года в отношении 68-летней пенсионерки из Невинномысска было возбуждено дело по статье о хулиганстве после того, как она подожгла фейерверки в банке по указанию телефонного собеседника. Позднее полиция сообщила, что действия женщины квалифицированы по статье о теракте, предусматривающей от 12 до 20 лет лишения свободы. Действия пенсионерки следует трактовать как хулиганство, а не теракт, указали юристы.

В свою очередь Александр Верховский полагает, что арестованного осудят по террористической статье. «Скорее всего, у него будет статья "теракт" или "покушение на теракт". Сейчас чаще всего так и происходит. В 2022 году такие акции оценивались как повреждение имущества - 167-я статья - а потом их стали квалифицировать (не всегда, но почти всегда) как теракты. Ну и там, соответственно, наказание серьезное, от 10 лет. Следствие скажет, что мошенниками были кураторы из Украины. Я думаю, что так оно и есть. Но это формально не очень его извиняет», - сказал он.

Но, по словам Верховского, есть шанс, что приговор будет мягче, чем в других случаях. «На практике мы знаем, что в среднем приговоры людям, которым инкриминируется действие, не основанное на идейных соображениях, мягче, чем идейным людям. Тем не менее во всех случаях есть обвинительный приговор. Здесь без исключений. Что касается статистики [подобных дел], то она была: "Медиазона"* посчитала, что с начала СВО телефонные мошенники организовали не менее 187 атак на военкоматы, банки, машины и другие объекты", - рассказал он.

Такое впечатление, что они просто деньги отрабатывают. Эффективности в этих акциях нет

Верховский отметил, что такие акции преследуют цель дестабилизировать ситуацию, но их эффективность сводится к нулю. «У меня такое впечатление, что они просто деньги отрабатывают. Эффективности в этих акциях нет. Ну, это непонятно. Если считать, что их цель запугать людей, то они вряд ли запугивают кого-то в России. Если считать, что они хотят просто занять делом российских сотрудников ФСБ, то да, это им удается», - указал он.

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