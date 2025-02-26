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13:51, 26 февраля 2025

Поджоги в Ростовской области следователи квалифицировали как терроризм

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд отправил под стражу жителя Ростовской области, подозреваемого в поджоге автозаправки и ворот административных зданий.

Полицейские и оперативники УФСБ по Ростовской области задержали местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении и двух терактах, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что злоумышленник действовал по указанию неизвестного, который по телефону представился сотрудником ФСБ России. Собеседник сообщил мужчине, что его персональные данные похищены и могут быть использованы преступниками. А для их изобличения якобы необходимо выполнить несколько поручений", - написала она в своем телеграм-канале.

В частности, как считают следователи, по поручению собеседника житель Ростовской области купил пневматический пистолет и совершил разбойное нападение на офис микрофинансовой организации, забрав там 87 тысяч рублей.

"Затем подозреваемый получил инструкцию, согласно которой за денежное вознаграждение нужно было поджечь автозаправочную станцию. Ночью он облил легковоспламеняющейся жидкостью бензоколонку на заправке самообслуживания, поджег и скрылся. В следующей инструкции говорилось о поджоге ворот комплекса административных зданий. При этом подозреваемый должен был снимать свои действия и отправлять видеозаписи куратору. Мужчина выполнил и эти указания", - говорится в публикации.

Уголовное дело возбуждено по статьям 162 (разбой) и 205 (теракт) УК РФ. "Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Волк.

Поджог автозаправки на улице Всесоюзной в Ростове-на-Дону произошел вечером 25 января. Пожар заметил сотрудник и сразу вызвал спасателей, сообщил 26 января телеграм-канал "Че по Ростову?".

Публикация проиллюстрирована видеозаписью, сделанной камерой наблюдения в темное время суток. На кадрах видно, как к автозаправочной колонке подходит мужчина с канистрой и разбрызгивает из нее жидкость, после чего поджигает ее и убегает, а на автозаправке происходит пожар.

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Автор: "Кавказский узел"

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