Житель Сунжи получил срок по обвинению в помощи боевикам

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Суд приговорил к семи годам заключения жителя Сунжи, который сознался, что помогал боевикам в Ингушетии покупать продукты и медикаменты.

Как писал "Кавказский узел", в начале октября 2024 года силовики отчитались о задержании жителя Сунжи Алихана Оздоева по подозрению в пособничестве боевикам. Оздоев рассказал, что носил продукты Амирхану Гуражеву, который находился в розыске после серии вооруженных инцидентов в Ингушетии.

3 марта 2024 года в ходе контртеррористической операции в Карабулаке силовики убили шесть человек – по данным источников, были убиты Амирхан Гуражев, Зелимхан Цуроев, Магомед Баркинхоев, Тагир Цуроев, Микаил Тутаев и Берс Чемурзиев. Силовики объявили убитых боевиками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". "Кавказский узел" подготовил справку "Как проходила спецоперация в Карабулаке".

27-летний житель Сунжи признан виновным в пособничестве участникам террористической организации и участникам незаконного вооруженного формирования.

Согласно версии обвинения, он присоединился к международной террористической организации между июлем и ноябрем 2023 года, после чего “принимал активное участие в ее деятельности”: в частности, добровольно помогал действовавшим в Ингушетии боевикам приобретать медикаменты и продукты питания, а также наблюдал по их поручению за автодорогой Сунжа – Нестеровская, сообщая об отсутствии полицейских, сообщило управления СКР по Ингушетии в своем официальном Telegram-канале 27 февраля.

Ведомство отмечает, что молодой человек был арестован после экстрадиции из Египта, проведенной по запросу российских “компетентных органов”. Суд приговорил его к семи годам заключения с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшейся части срока - в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Имя осужденного в официальном сообщении Следкома не называется, однако связанный с силовиками Telegram-канал “Ангушт” указал, что речь идет об Алихане Оздоеве. Возраст обвиняемого, указанный в публикации ведомства, совпадает с возрастом Оздоева.

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