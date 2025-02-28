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00:19, 28 февраля 2025

Три бойца из Батайска убиты в военной операции

Мемориальная доска Ярославу Елешеву. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Батайска от 08.10.24, https://t.me/batayskadministration/9691?single.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вадим Хегай, Сергей Емельянов и Ярослав Елешев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 627 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел",  к 24 февраля власти признали убитыми в военной операции на Украине не менее 624 бойцов из Ростовской области.

Сергей Емельянов убит  в ноябре 2024 в бою за Часов Яр (ДНР). 21-летний батайчанин Вадим Хегай в сентябре 2024 года под Артемовском (Бахмутом) боец получил второе ранение, которое оказалось смертельным, сообщило сегодня Заксобрание Ростовской области в своем Telegram-канале.

Администрация Батайска в своем Telegram-канале ранее сообщала, что в ходе военной операции на Украине убит 22-летний старший лейтенант Ярослав Елешев.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 627 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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