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15:07, 27 февраля 2025

Одиннадцать военных со Ставрополья убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Евгений Скиба, Сергей Колесников, Виктор Майоров, Николай Коваль, Володя Алоян, Павел Остроухов, Константин Романенко, Дмитрий Тимиров, Сергей Шевчук, Антон Косякин и Сергей Хубиев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 613 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 23 февраля официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 602 бойцов из Ставропольского края.

Евгений Скиба убит в военной операции на Украине, сообщил сегодня  в своем Telegram-канале глава Предгорного округа Николай Бондаренко, отчитываясь об открытии мемориальной доски в школе села Подкумок, где учился боец.

Ранее Бондаренко в своем Telegram-канале сообщал, что в боевых действиях убиты Сергей Колесников, Виктор Майоров, Николай Коваль, Володя Алоян, Павел остроухов, Константин Романенко, Дмитрий Тимиров, Сергей Шевчук, Антон Косякин и Сергей Хубиев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 612 бойцов из Ставропольского края.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 613 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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