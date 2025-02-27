Одиннадцать военных со Ставрополья убиты на Украине

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Евгений Скиба, Сергей Колесников, Виктор Майоров, Николай Коваль, Володя Алоян, Павел Остроухов, Константин Романенко, Дмитрий Тимиров, Сергей Шевчук, Антон Косякин и Сергей Хубиев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 613 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 23 февраля официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 602 бойцов из Ставропольского края.

Евгений Скиба убит в военной операции на Украине, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Предгорного округа Николай Бондаренко, отчитываясь об открытии мемориальной доски в школе села Подкумок, где учился боец.

Ранее Бондаренко в своем Telegram-канале сообщал, что в боевых действиях убиты Сергей Колесников, Виктор Майоров, Николай Коваль, Володя Алоян, Павел остроухов, Константин Романенко, Дмитрий Тимиров, Сергей Шевчук, Антон Косякин и Сергей Хубиев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 612 бойцов из Ставропольского края.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 613 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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