Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по делу о госизмене

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Южный окружной военный суд признал жительницу Крыма Ольгу Колкову виновной в госизмене, приготовлении теракта и прохождении обучения терроризму и приговорил ее к 15 годам лишения свободы.

По версии обвинения, в сентябре 2023 года Колкова, находясь в Стамбуле, встретилась с сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ), по согласованию с которым два месяца спустя - 13 ноября 2923 года переселилась в Крым.

Практически в этот же день, утверждает следствие, находясь на территории Симферополя, она получила от сотрудника СБУ задание искать необходимые компоненты, с помощью которых изготовить две самодельные ручные гранаты, определить подходящий объект посягательства – автомобиль c наклеенным на кузове логотипом «Z», а также время поджога данного автомобиля с использованием этих гранат.

Так же Колкова получила задание приобрести мобильный телефон и установить на него специальное приложение в целях последующего создания нового безопасного канала связи и получения инструкций по изготовлению самодельных ручных гранат, что она и сделала. Колкова определила время совершения террористического акта, изготовила две самодельные ручные гранаты, которые хранила по месту своего жительства. Преступный умысел не был доведен до конца – она была задержана.

В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии общего режима, говорится в релизе, опубликованном 26 февраля в телеграм-канале Южного окружного военного суда

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

Проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал"* внес Колкову в список подвергающихся уголовному преследованию, в котором с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации и серьезного нарушения закона (это не означает ее признания политзаключенной). По данным правозащитников, Ольге Колковой 39 лет.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 18 февраля суд в Ростове-на-Дону приговорил к 12 годам колонии инженера одного из ростовских предприятий оборонно-промышленного корпуса, признав его виновным в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По версии силовиков, инженер-конструктор с февраля по апрель 2023 года переписывался с сотрудников ГУР МО Украины и выполнял его задания. Кроме того, он инициативно передавал ему информацию о предприятии.

14 февраля жительница Ростова-на-Дону Евгения Рябова была приговорена к 13 годам лишения свободы по обвинению в госизмене. По данным следствия, Евгения Рябова в январе 2023 года установила контакт с представителем спецслужб Украины. Она передавала ему через мессенджер сведения о местоположении военных объектов.

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