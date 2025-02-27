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08:02, 27 февраля 2025

Свидетель Иеговы* на Кубани приговорен к колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Павловский райсуд приговорил Свидетеля Иеговы* из станицы Павловской Александра Давыденко к четырем годам и двум месяцам колонии общего режима. 

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля суд в Краснодаре приговорил Свидетеля Иеговы* Алексея Леликова к шести годам и пяти месяцам колонии.Правозащитники признали политзаключенным Свидетеля Иеговы* из Краснодара Алексея Леликова, осужденного на шесть лет и пять месяцев. Они назвали дискриминационными обвинения, предъявленные верующим. 23 февраля стало известно, что суд приговорил Свидетеля Иеговы* из Карачаево-Черкесии Евгения Семенова к шести годам и трем месяцам колонии по обвинению в организации экстремистской деятельности.

Александру Давыденко вменили проведение занятий по изучению религиозной литературы с июля по октябрь 2019 года, сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Приговор вынесен по статьям об участии в экстремистской организации и склонении к участию в ней.

Материалом для обвинения стали разговоры Давыденко с другим местным жителем, тот, как утверждается, "фиксировал" эти беседы и передавал их в ФСБ. При этом местный житель в суде заявил, что в разговорах с Давыденко "не чувствовал принуждения" присоединиться к Свидетелям Иеговы*, сообщате ресурс, отслеживающй случаи преследования верующих в России. Уголовное преследование в отношении Давыденко началось в апреле 2023 года, в сентябре того же года его отправили в СИЗО, где он находился до вынесения приговора. Тетя верующего, Людмила Щеколдина, в мае 2022 года была осуждена на четыре года и один месяц колонии, также по обвинению в причастности к Свидетелям Иеговы*, правозащитники признал ее политзаключенной.

"Кавказский узел" сообщал, что кассационный суд в Краснодаре оставил без изменения обвинительный приговор Людмиле Щеколдиной

Об уголовном преследовании Свидетелей Иеговы* из Павловского района ранее сообщалось неоднократно. В частности, в тюле 2024 года житель Павловского района был заподозрен в том, что занимался изучением запрещенной экстремистской литературы и пытался вовлечь в ряды Свидетелей Иеговы* новых членов.

В октябре 2021 года пленум Верховного суда России постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, богослужения и другие религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение, указали адвокат Денис Владимиров и представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*" Ярослав Сивульский.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** внесен в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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