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05:06, 5 февраля 2025

Свидетель Иеговы* Леликов осужден в Краснодаре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Краснодаре приговорил Свидетеля Иеговы* Алексея Леликова к шести годам и пяти месяцам колонии.

Советский районный суд Краснодара вынес 4 февраля приговор Свидетелю Иеговы* из Краснодара Алексею Леликову, обвиняемому по делу об экстремистской организации.

По версии следствия, Леликов примерно с 1999 года был членом общего собрания, а затем и председателем комитета местной религиозной организации Свидетелей Иеговы*, он проводил собрания после ее ликвидации, примерно с октября 2020 года по март 2021 года, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем телеграм-канале.

На суде Леликов вину не признал, заявив в последнем слове, что является "борцом за веру".

Суд приговорил Леликова к шести годам и пяти месяцам колонии общего режима. Кроме того, ему ограничили свободу на год и запретили участвовать в общественных объединениях на пять лет.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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