Активист потребовал расследовать избиение Самвела Варданяна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вардгес Гаспари провел сегодня одиночную акцию протеста, требуя привлечь к ответственности виновных в избиении Самвела Варданяна. Акция проходила у здания суда, где рассматривается дело против Варданяна об оскорблении депутата.

Как писал "Кавказский узел", активист Самвел Варданян задержан за оскорбление депутата от провластной фракции "Гражданский договор". 17 апреля активисту ужесточили обвинение, добавив статью о возбуждении политической вражды к первоначальному обвинению в хулиганстве. Суд в Ереване отправил его под домашний арест с залогом в 7 миллионов драмов (около 18 050 долларов США). 7 июня 2024 года срок домашнего ареста Варданяна был продлен на три месяца. 25 июля 2024 года суд заменил домашний арест на административный контроль.

16 апреля защита заявила, что люди в масках избили Варданяна по дороге в следственный изолятор. Напавшие не только избили активиста, но и унизили его, отметил адвокат Вараздат Арутюнян. Правозащитники сообщили о начале расследования уголовного дела о пытках против силовиков, избивших Варданяна. Власти давно используют силовиков для преследования своих оппонентов, отметили опрошенные "Кавказским узлом" армянские правозащитники.

В ереванском суде продолжается процесс над Самвелом Варданяном, обвиняемом в оскорблении уже бывшего провластного депутата Акопа Асланяна. Процесс находится на этапе прений сторон, передает корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на прямой эфир портала Factor.am.

Гособвинитель выступил с заключительным словом, потребовав признать Самвела Варданяна виновным в хулиганстве и разжигании политической вражды. Защита, в свою очередь, запросила время на подготовку к заключительной речи. Следующее заседание состоится 26 марта в 12.00 по местному времени.

Судебный процесс прошел на фоне одиночной акции гражданского активиста Вардгеса Гаспари, который, несмотря на морозную погоду, лег на асфальт в знак протеста против насилия в отношении Самвела Варданяна. В его руках был плакат с надписью "Подлое насилие над арестованным Самвелом Варданяном – регресс в жалкое прошлое». «Это большой позор, что до сих пор дело не раскрыто. Как можно допустить, чтобы после смены власти такое преступление осталось безнаказанным. Это свидетельствует, что преступники имеют властных покровителей", - заявил он.

Это уже вторая акция Гаспари с требованием привлечь виновных в насилии в отношении Варданяна к ответственности. Ранее, 20 февраля активист провел аналогичную акцию в ходе предыдущего судебного слушания.

Напомним, 11 декабря 2024 года парламентская фракция правящей партии "Гражданский договор" исключила из своих рядов депутата Акопа Асланяна, который выступил в поддержку Овика Агазаряна, изгнанного из партии. После этого он был исключен из партии.

Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.