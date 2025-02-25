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07:36, 25 февраля 2025

Участники митинга в поддержку Украины потребовали новых выборов в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В третью годовщину начала спецоперации на Украине жители Тбилиси зажгли свечи в память о погибших в конфликте и провели марш по улицам столицы Грузии.

Акция началась в 14.00 (13.00 по мск) перед зданиями посольств Украины и России, которые находятся напротив друг друга по улице Какуцы Чолокашвили, Перед посольством Украины люди зажгли траурные свечи и возложили цветы в память о погибших. Во время акции были зачитаны имена 65 граждан Грузии, которые погибли на Украине, передает корреспондент "Кавказского узла". 

В 19.00 по местному времени (18.00  по мск) несколько тысяч человек прошли маршем 5,5 километров к парламенту Грузии на проспекте Руставели. Участники акций рассказали корреспонденту, что отрицательно оценивают деятельность правительства страны, которое не поддержало Украину.

"Единственное требование к этому правительству - уйти в отставку. Они предали нас, народ Грузии, как они будут поддерживать Украину?" - задается вопросом участница митинга Луиза.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

"Оно <правительство> не будет помогать, оно подчиняются Кремлю. Они должны пойти на перевыборы. А если придет новое правительство  оно должно выполнить волю  народа",  - говорит житель Тбилиси Тамаз.

"Это правительство не присоединилось к санкциям, оно никак не поддержало Украину. Мы требуем ухода этого правительства и назначения новых выборов. Новое руководство Грузии должно пойти на все виды поддержки Украины - экономическую, политическую и военную поддержку", - заявил "Кавказскому узлу" Ираклий Мирианашвили.

Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическое движение" 8 января выступила с заявлением, в котором , в частности, обратила внимание на то, что Грузия "пока спаслась" от развития украинского сценария, но борьба за мир продолжается и будет продолжена до конца, так как всегда будет запрос на открытие второго фронта в Грузии во время российской военной операции на Украине.

Коба Хабази рассказал, что два года воевал в Украине. "Нынешнее грузинское правительство - оно не грузинское. а российское, оно должно уйти в отставку, это единственное. чего я от них жду", - заявил он.

"Правительство должно уйти в отставку. Оно мало того, что не присоединилось  к санкциям, но еще и ведет торговлю через свою территорию санкционными товарами, помогает России обходить санкции, это нечестно по отношению к Украине. "Грузинская Мечта" должна уйти", - говорит пенсионер Тенги. 

Правительство Грузии не ввело санкций в отношении России после начала военной операции на Украине. В 2023 году Владимир Путин издал указы об отмене визового режима с Грузией и возобновлении с ней прямого авиасообщения. По мнению издания  Bell*, эти указы выглядят как награда властям Грузии.

Украинцы, которые живут в Грузии, говорят, что были тронуты акцией.

"Я сама из Донецка, два года уже живу в Грузии. Со стороны грузинского народа вижу только поддержку и доброжелательность. Я очень тронута тем, как люди сегодня собрались поддерживать нас", - заявила девушка София.

К посольству пришли также и россияне, ехавшие во время войны. "Я жила в Подмосковье. и как только узнала, что началась <спецоперация>, тут же уехала. Я, конечно, лично не была в опасности, но восприняла эти взрывы и обстрелы, которые происходили в Украине, как личную боль. Это не могло оставить меня равнодушной", - говорит ювелир Ольга из Подмосковья.  На вопрос, как складываются отношения с украинцами, она ответила, что среди них она нашла много друзей.

Татьяна из Санкт-Петербурга говорит, что также уехала из России сразу в начале <спецоперации>. "Моя дочь живет в Киеве... Слава богу, она жива", - рассказала она. 

Акция закончилась у стен парламента в полночь.

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Автор: Беслан Кмузов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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