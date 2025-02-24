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19:28, 24 февраля 2025

Боец из Краснодарского края убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Игорь Шульга из Крымского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 674 бойца из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 20 февраля официально сообщалось как минимум о 673 убитых в в специальной военной операции на Украине бойцах из Краснодарского края.

25-летний Игорь Шульга убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Крымского района. После окончания школы поступил в военное училище города Санкт-Петербурга, окончив которое, получил звание прапорщика и был распределён в Южный военный округ в артиллерийскую батарею реактивного артиллерийского дивизиона в должности старшины. С 24 февраля 2022 года принимал участие в специальной военной операции.  Работал оператором беспилотных летательных аппаратов. В 2024 году присвоено звание старшего прапорщика. Убит 24 декабря 2024 года в районе Марьинки, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 674 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Автор: "Кавказский узел"

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