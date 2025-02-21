Два военных с Кубани убиты в военной операции

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Игорь Харитонов и Александр Кривцов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 675 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 20 февраля официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 673 бойцов из Краснодарского края.

Игорь Харитонов убит в военной операции на Украине 10 апреля 2024 года. сообщила сегодня администрация Гулькевичского района Он ушёл на СВО добровольцем в 2022 году. Воевал, был награждён, ранен.После госпиталя вновь вернулся в строй.Посмертно награжден орденом Мужества, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале администрации

Ранее районные власти сообщали, что в боевых действиях на Украине 1 июля 2024 года убит 26-летний Александр Кривцов.

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 675 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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