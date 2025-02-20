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22:26, 20 февраля 2025

Боец из Краснодарского края убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Коронкевич убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 673 бойца из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 18 февраля официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 672 бойцов из Краснодарского края.

Александр Коронкевич был убит в военной операции на Украине в октябре 2022 года, сообщила сегодня в своем Telegram-канале администрация Мостовского района, отчитываясь о передаче его родным высшего знака отличия Кубанского казачьего войска —  "За веру, Кубань и Отечество" Первой степени.

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 673 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Автор: "Кавказский узел"

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