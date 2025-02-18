Семеро бойцов с Кубани убиты в военной операции

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Владимир Горбань, Эдуард Городничев, Иван Кривошеев, Сергей Нерознак, Виктор Шаменко, Данила Шевченко и Иван Щетков убиты в военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 672 бойцов из Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", на 13 февраля представители власти и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 665 бойцов из Краснодарского края.

В зоне специальной военной операции убиты военнослужащие Владимир Горбань, Эдуард Городничев, Иван Кривошеев, Сергей Нерознак, Виктор Шаменко, Данила Шевченко и Иван Щетков, сообщил 7 февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Совет депутатов Горячего Ключа.

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 672 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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