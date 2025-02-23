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03:53, 23 февраля 2025

Доброволец из Волгограда убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оператор дронов Олег Пономарев из Волгограда убит на Украине. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 1127 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 20 февраля официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1126 бойцов из Волгоградской области.

Депутат Государственной думы России от Волгоградской области Андрей Гимбатов сообщил в своем телеграм-канале о добровольце Олеге Пономареве, который был убит в ходе специальной военной операции.

Гимбатов сообщил 21 февраля, что Пономарев - доброволец, служил в отряде "Бессмертный Сталинград", был операторов дронов. Родился и вырос он в Волгограде, учился в колледже на слесаря, работа в дорожном строительстве и торговле. Был убит в бою, у нег остался ребенок.

Прощание с Пономаревым состоялось 22 февраля.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1127 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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