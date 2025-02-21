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12:11, 21 февраля 2025

Контрактник из Астраханской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дмитрий Шапавалов из Володарского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 453 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 18 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 452 бойцов из Астраханской области.

В селе Зеленга 19 февраля прошли похороны убитого в военной операции Дмитрия Шапавалова, 1988 года рождения, сообщила в своем телеграм-канале администрация Володарского района. 

"Дмитрий вместе с семьей обосновался в Зеленге в 2009 году. В октябре 2022 года он принял решение заключить контракт и служил в Запорожской области... Он оставил после себя троих несовершеннолетних детей", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 453 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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