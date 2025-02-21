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02:06, 21 февраля 2025

Карабахские армяне в годовщину освободительного движения призвали к борьбе за возвращение

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 37-ю годовщину Карабахского движения активисты провели митинг в Ереване и призвали продолжать борьбу за возвращение армян в Нагорный Карабах. Бывшие чиновники непризнанной республики посетили военный пантеон "Ераблур". 

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2024 года карабахские армяне впервые отметили в изгнании годовщину освободительного движения, начавшегося в 1988 году. 

13-15 февраля 1988 года в Степанакерте и в райцентрах прошли митинги с требованием о воссоединении НКАО (Нагорно-Карабахская автономная область) с Арменией. Сессии Степанакертского городского, Аскеранского, Гадрутского, Мартакертского и Мартунинского районных советов приняли решения о воссоединении НКАО с Армянской ССР. 20 февраля сессия областного Совета народных депутатов НКАО решила ходатайствовать перед Верховными советами Азербайджанской ССР и Армянской ССР о передаче Нагорно-Карабахской автономной области из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, говорится в справочном материале "Общие сведения о Нагорном Карабахе", подготовленном "Кавказским узлом". "Кавказским узлом" также подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Союз «Во имя Арцаха», куда входят около 40 карабахских НПО, выступил с заявлением по случаю 37-летия Карабахского движения, призвав армян объединиться и продолжать борьбу за возвращение в Нагорный Карабах. 

«Карабахское движение – это не страница прошлого, а непрерывное руководство для борьбы новых поколений. Сегодняшняя борьба – это также дань памяти всем мученикам, отдавшим свои жизни ради Арцаха, Матери-Армении, армянской государственности и будущего нашего народа. 20 февраля обязывает нас объединиться, усилиться и продолжить борьбу во имя Арцаха, справедливости и защиты национальных ценностей и достоинства», - говорится в тексте заявления, опубликованного на странице союза в Facebook*. 

Члены движения «Миасин» (Вместе) провели митинг на площади «Свободы» в Ереване вечером 20 января. Они посвятили акцию Карабахскому движению, выделив также заявление от 9 ноября 2020 года и деятельность Минской группы ОБСЕ.

Бывший премьер-министр Армении Грант Багратян, сооснователь движения, в своем выступлении заметил, что правительство Армении планирует отказаться от двух важных факторов, которые подтверждают существование Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) и его населения – это  заявление от 9 ноября 2020 года и Минская группа ОБСЕ.

«Необходимо требовать от всех сторон выполнения всех решений и обязательств. Это  открытие коридора, возвращение арцахских армян, обеспечение их жизнедеятельности в Арцахе и присутствие миротворческих сил. А до этого необходимо обеспечить арцахских (карабахских) армян в Армении доходами, которых они были лишены из-за политики армянского правительства. Это важные вопросы», - сказал Грант Багратян.

Председатель Демократической партии Армении Арам Саркисян заявил в своем выступлении, что «власть в Армении должна поменяться, так как их правление вредит Армении». «Действующая власть Армении совершила много преступлений против армянского народа, и самое тяжкое преступление – это объявила Арцах частью Азербайджана, этим уничтожив переговорный процесс и наши победы», - считает он. 

Представители правительства и парламента Нагорного Карабаха утром 20 февраля поселили военный пантеон «Ераблур», где возложили цветы к могилам погибших в карабахский войнах воинов.

«В результате борьбы нашему народу удалось добиться своей цели, была создана Республика Арцах, освобождена часть нашей Родины. К сожалению, дальнейшее развитие событий привело к тому, что в результате действий Азербайджана армяне Арцаха были насильственно переселены и большая часть из них проживает на территории Армении. На мой взгляд, не все кончено, потому что мир постоянно меняется, а в последние годы идет третья мировая война, формируется новый мировой порядок. Другими словами, я думаю, что еще можно чего-то добиться, объединив потенциал наших людей в борьбе на разных платформах, в том числе в международных судах», - заявил на брифинге с журналистами депутат парламента Нагорного Карабаха  Ваграм Балаян.

Исполняющий обязанности спикера парламента Нагорного Карабаха Гагик Багунц заявил журналистам, что «хотя Арцах  деарменизирован, армяне Арцаха, как в 1980-е годы, так и сегодня, полны решимости вновь арменизировать Арцах».  «Хотя очень сложно сегодня сказать, каким мы видим путь коллективного возвращения, но все же, я думаю, согласно всем международным нормам, согласно нашему историческому прошлому, нашему историческому праву, мы достигнем этой цели», - сказал депутат.

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Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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