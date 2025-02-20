Двое жителей Ингушетии заподозрены в связях с ИГ*

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Силовики считают, что задержанные прошли религиозное обучение за рубежом, а затем вернулись в Россию и присягнули "Исламскому государству"*.

По данным источника в силовых структурах, сотрудники ФСБ задержали в Ингушетии двух участников запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" (ИГ) – 25-летнего Азамата Г. и 29-летнего Зураба Д.

По версии следствия, оба проходили религиозное обучение за рубежом и попали там под влияние радикальных идеологов. После возвращения в Россию они присягнули ИГ*, зарубежные кураторы планировали обоих использовать в террористической деятельности, сообщил сегодня "Известия".

Издание опубликовало два видео. На одном из них показан подъезд и несколько силовиков в военной экипировке и с оружием. Один из них крикнул: "Будем ломать дверь, открывай". Затем другой начал ее выбивать. Дверь отворилась, и силовики потребовали, чтобы человек, находившийся в квартире, лег на пол. Далее показан мужчина, стоящий около стены. Силовик потребовал, чтобы он назвал свое имя и год рождения. На этом ролик обрывается.

На другом видео показано как силовики высаживаются из микроавтобуса, а затем при помощи переносной лестницы перебираются через ворота дома в его двор. Далее они осматривают территорию дома и постройки на ней. Затем им открыл дверь дома мужчина. После этого показаны двое мужчин, один из них лежит на полу, второй стоит около стены. Этому мужчине силовики сообщили, что в отношении него возбуждено дело. Далее показан обыск, несколько религиозных книг, паспорт Украины. Затем показано как силовики препровождают задержанных в микроавтобус.

"Кавказский узел" также писал, что 18 февраля на трассе Карабулак – Плиево 61-летний местный житель, бывший сотрудник ГИБДД, ехавший в машине, был обстрелян. Он был госпитализирован с огнестрельными ранениями. 19 февраля стало известно о задержании подозреваемого в нападении на бывшего силовика. Этот инцидент стал вторым за четыре дня вооруженным покушением на бывшего полицейского в Ингушетии.

15 февраля в республике был ранен бывший замначальника МВД Карабулака Илез Нальгиев.

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* ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

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