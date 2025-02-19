Бойкот новых тарифов на проезд создал условия для отставки мэра Еревана

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Продолжающийся бойкот новых тарифов на проезд в общественном транспорте уже заставил власти отказаться от трехкратного повышения цены поездки, а в перспективе правящая сила пожертвует мэром Еревана, чтобы привлечь на свою сторону столичных избирателей в преддверии парламентских выборов.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля активисты провели акцию протеста против подорожания проезда в общественном транспорте Еревана и агитировали пассажиров не платить больше 100 драмов (около 0,25 доллара) за поездку. Многие пассажиры поддержали протест. 2 февраля оппозиционные депутаты Совета старейшин призвали горожан не платить за поездки, чтобы добиться от мэрии отмены решения о подорожании проезда.

31 января Совет старейшин Еревана утвердил проект документа о повышении стоимости проезда в общественном транспорте на 50% – со 100 драмов до 150 драмов. За этот проект проголосовали 33 из 65 депутатов, оппозиционные фракции "Мать Армения" и "Национальный прогресс" бойкотировали голосование.

Бойкот новых тарифов на проезд в общественном транспорте Еревана продолжается, однако активность протестующих к 18 февраля значительно снизилась, убедился корреспондент «Кавказского узла», проехавший по нескольким городским маршрутам, в том числе в метро.

Пассажиры метро платят за проезд, поскольку обойти турникеты без оплаты почти невозможно. В наземном транспорте почти все пассажиры платят QR-билетами, в том числе посредством смартфонов. Встречались пассажиры, которые формально подносили билеты или его скан к валидатору, и получив отказ принять оплату за проезд, проходили в салон. Водители автобусов не предпринимали мер для проверки актуальности билета.

Один из пассажиров, не пожелавший назваться, пояснил, что стесняется ехать зайцем, поэтому вынужден идти на такую хитрость. «Если бойкот был бы более массовым, этого смущения, конечно, не было бы», - заявил он «Кавказскому узлу».

16 февраля инициатор бойкота, бывший мэр Еревана Айк Марутян, заявил, что бойкот может затянуться на два или три месяца, но в итоге власти будут вынуждены отменить решение о повышении тарифов.

Представитель Национально-демократического полюса (блок объявил о поддержке бойкота – прим. «Кавказский узел») Армине Сахоян с первого дня акции протеста ведет онлайн трансляцию бойкота противников подорожания проезда на общественном транспорте. По ее словам, оценить эффективность бойкота невозможно без данных пассажироперевозок за неделю.

«Есть пассажиры, которые покупают билеты из стеснения, есть те, кто купил один билет и пользуется им (многократно). Хотя валидатор не принимает оплату, чтобы не краснеть, они это списывают на неисправность терминала. Есть пассажиры, которые пользуются картами оплаты, но их существенная часть льготники. Есть те, кто платит, потому что довольны «реформой». Есть и такие, кто купил безлимитный абонемент, а так как их срок продлили на 45 дней, пользуются им, мотивируя, что из-за пересмотра срока поездка им обходится дешевле 100 драмов», - рассказала она «Кавказскому узлу».

Отсутствие показателей пассажироперевозок дает повод полагать, что бойкот более чем эффективен, иначе власти доказали бы обратное, добавила Сахоян.

По ее наблюдениям, инциденты между пассажирами и водителями носят единичный характер.

«Изначально городские власти избрали стратегию отказа водителей от оплат монетой в 100 драмов, так как гора монет визуально привлекла бы очень многих оплачивать этим способом. Все те, кто стесняется ездить бесплатно, платил бы монетой. Теперь стратегия властей состоит в том, чтобы натравить людей друг на друга. Угрозой увольнения принуждают водителей выполнять функцию контролеров, хотя изначально заявляли, что функцией контроля водители не наделены. В целом водители с пониманием относятся (к бойкоту», - отметила она.

Пресс-секретарь компании «Ереван транс» Гегам Асатрян ранее заявил «Кавказскому узлу», что «водитель обязан доставить пассажиров из пункта А в пункт Б». В трудовых договорах водителей указано, что они не вправе принуждать пассажиров к оплате проезда, отказываясь вести автобус», заявил сегодня на брифинге депутат Совета старейшин Еревана оппозиционной фракции «Мать Армения» Манук Сукиасян. «При необходимости водитель может предупредить пассажира об оплате проезда, но не более», - пояснил муниципальный депутат.

Четверо водителя были уволены, еще четверо получили выговор из-за неуважительного отношения к пассажирам, сообщил на своей странице в Facebook* 18 февраля депутат столичной фракции «Мать Армения» Аршак Саргсян.

Ход и промежуточные результаты акции протеста пассажиров общественного транспорта «Кавказскому узлу» прокомментировали политический обозреватель Акоп Бадалян и политический аналитик Армен Ованнисян.

Противникам подорожания проезда пока не удалось добиться коллапса транспортной системы и заставить власти отказаться от повышения тарифов, считает Акоп Бадалян.

«Противники подорожания тарифа добились успеха тем, что заставили власти отказаться от трехкратного подорожания. Не исключено, что в ближайшие один-два месяца стратегия изменится, и мы станем очевидцами более масштабного бойкота. Пока преждевременно делать прогнозы, что власть уступит и пересмотрит решение о подорожании. Я сомневаюсь, что власть уступит, это бы означало поражение с политическими последствиям – отставкой мэра или внеочередными выборами в городской совет. Ситуация обострилась настолько, что уступка повлечет политические последствия и для оппозиции. Возможно, не критические, но минус в том, что оппозиции не удалось обеспечить общественную поддержку, которая бы заставила власти отказаться от подорожания», - заявил он «Кавказскому узлу».

Вместе с тем Бадалян не согласен с мнением, что бойкот не удался. «Существенная часть общества бойкотировала, и вопрос не в успехе или провале бойкота, а в нереализации политических целей», - пояснил политобозреватель.

По его мнению, стратегической ошибкой бойкота стало отсутствие динамики. «Без динамики протест в информационном плане оказался в стагнации. Возможно, что мы увидим динамику. Сегодня несколько сил участвуют в бойкоте, но действуют разрозненно. Это дает властям повод для обвинений в бойкоте ради собственных политических целей. Не исключаю, что политические силы объявят о консолидации и это станет стимулом для новой волны. Так или иначе, в краткосрочной перспективе организаторы почувствуют необходимость создать динамику бойкота», - предположил Бадалян.

Бойкот создал властям серьезные проблемы, как финансовые, так и в плане рейтинга, считает Армен Ованнисян. «Не исключаю, что правящая сила в преддверии парламентских выборов пожертвует мэром Еревана, отменив решение о подорожании, чтобы попытаться привлечь электорат», - заявил он «Кавказскому узлу».

Ованнисян назвал верной стратегию долгосрочного бойкота, указав, что она может привести к решению проблемы. «Если ставить краткосрочные задачи, их можно не успеть решить из-за нехватки времени. Кроме того, есть расчет, что Пашинян потребует отставки Авиняна, а политические силы должны приписать себе этот результат», - пояснил аналитик.

По его словам, активность бойкота рано или поздно спадет. «Успех бойкота опирается на тех пассажиров, которые, воспользовавшись ситуацией, не платят за проезд, экономя 5-6 тысяч драмов. Для их бюджета это серьезная сумма, но это не сторонники, этот слой пользуется случаем», - отметил Ованнисян.

Даже если мэр Еревана удержит кресло, рейтинг правящей силы в столице станет маргинальным, добавил он. «Оппозиция это понимает, поэтому особой активности и не демонстрирует. Расчет именно на то, что Пашинян должен отправить Авиняна в отставку, поэтому избрали стратегию износа ресурса власти», - заключил аналитик.

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