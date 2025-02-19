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00:00, 19 февраля 2025

Тиран Хачатрян освобожден под залог

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший замглавы Генштаба Армении генерал-лейтенант Тиран Хачатрян освобожден под залог в размере 10 миллионов драмов (более 25 тысяч долларов США). 

Как информировал "Кавказский узел", бывший замглавы Генштаба Армении Тиран Хачатрян в начале января был задержан по подозрению в должностной халатности во время карабахской войны 2020 года. 4 января Хачатряна отправили под стражу. Сам он заявил о своей невиновности.

15 января 2024 года Тиран Хачатрян был арестован по обвинению в хулиганстве с применением оружия. Перед этим в одном из ресторанов в Котайкской области произошла потасовка со стрельбой. По версии следствия, стрелял Хачатрян. В марте он был освобожден под залог в пять миллионов драмов (около 12,4 тысячи долларов) с подпиской о невыезде.

Сюникский суд первой инстанции отклонил ходатайство обвинения о продлении срока ареста бывшего замглавы Генштаба Армении генерал-лейтенант Тиран Хачатрян, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Хачатряна Армен Андрикян.

Адвокат отметил, что суд изменил меру пресечения Хачатряна, освободив его под залог в размере 10 млн драмов и подписку о невыезде. По словам защитника, ходатайство прокурора о продлении срока ареста Хачатряна безосновательно.

«Пятый год продолжается предварительное следствие. За это время Тирана Хачатряна множество раз допрашивали, он вел себя достойно. Хачатрян был арестован, согласно обвинению, для проведения активных следственных действий, однако мы так и не увидели каких-либо активных действий», - пояснил Андрикян.

Он добавил, что по этому уголовному делу истекают сроки давности. «И в этих условиях есть решение Апелляционного суда о том, что при истечении срока давности по уголовным делам со стороны обвинения должны быть представлены четкие основания для требования ареста в отношении обвиняемого. А таких оснований у обвинения нет», - подчеркнул Андрикян.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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