Генерал Хачатрян освобожден под залог в Армении

04 марта 2024, 13:58

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Суд освободил под залог бывшего замглавы генштаба Армении Тирана Хачатряна, который был арестован по обвинению в хулиганстве.

Как писал "Кавказский узел", 15 января бывший замглавы генштаба Армении Тиран Хачатрян был арестован по обвинению в хулиганстве с применением оружия (часть 3 статьи 297 УК Армении, предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы).

В январе в одном из ресторанов в Котайкской области произошла потасовка со стрельбой. По версии следствия, стрелял генерал Тиран Хачатрян.

Генерал-лейтенант Тиран Хачатрян освобожден под залог в пять миллионов драмов (около 12,37 тысячи долларов), с него взята подписка о невыезде, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Хачатряна Вараздат Арутюнян.

На предыдущем судебном заседании защита ходатайствовала об изменении меры пресечения, пояснил адвокат. "Защита ходатайствовала об избрании меры пресечения административный контроль или домашний арест. Суд же сегодня постановил освободить нашего подзащитного под залог, избрав мерой пресечения подписку о невыезде", - сказал он.

Хачатрян освобожден в зале суда, а квитанцию о внесении залога на депозит суда необходимо будет представить в течение трех дней, добавил Арутюнян.

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