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16:47, 4 января 2025

Генерал Хачатрян задержан в Армении

Тиран Хачатрян. Фото: https://www.7or.am

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший замглавы генштаба Армении Тиран Хачатрян задержан по подозрению в должностной халатности во время карабахской войны 2020 года. Генерал заявил о своей невиновности.

Бывший замглавы генштаба Армении,  генерал Тиран Хачатрян, был задержан сегодня утром представителями Следственного комитета. Хачатрян на месте ознакомился с обвинением и пояснил супруге, что речь идет о событиях 44-дневной войны 2020 года в Карабахе, сообщает News.am.

Пресс-секретарь Следственного комитета Кима Авдалян отказалась сообщить подробности дела, сославшись на то, что материалы уголовного дела содержат государственную тайну. "Лишь подтверждаем, что есть задержанный", - приводит ее слова издание.

Генерал-лейтенант Хачатрян задержан по делу о халатности во время военного положения, заявила группа адвокатов генерала. "Обвинение, выдвинутое против Тирана Хачатряна (военная должностная халатность во время военного положения), которое он отвергает, касается некоторых обстоятельств 44-дневной войны. В связи с предварительным расследование и военной тайной на данном этапе мы не можем сообщить подробностей", - цитирует их заявление издание.

Напомним, 15 января 2024 года Тиран Хачатрян был арестован по обвинению в хулиганстве с применением оружия (часть 3 статьи 297 УК Армении, предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы). Перед этим в одном из ресторанов в Котайкской области произошла потасовка со стрельбой. По версии следствия, стрелял Тиран Хачатрян.

В марте Хачатрян был освобожден под залог в пять миллионов драмов (около 12,37 тысячи долларов), с него взята подписка о невыезде.

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Автор: "Кавказский узел"

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