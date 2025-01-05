Тиран Хачатрян помещен под стражу

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Суд арестовал бывшего замглавы генштаба Армении Тирана Хачатряна, подозреваемого в должностной халатности во время карабахской войны 2020 года.

Как информировал "Кавказский узел", 4 января стало известно, что бывший замглавы генштаба Армении Тиран Хачатрян задержан по подозрению в должностной халатности во время карабахской войны 2020 года. Сам он заявил о своей невиновности.

Суд поместил под арест Тирана Хачатряна, сообщил 4 января "АрменПресс" со ссылкой на его адвокатов Армена Андрикяна и Вараздата Арутюняна.

Хачатряна не должны были помещать под арест, поскольку речь идет о деле с предполагаемым преступлением, совершенным по неосторожности, которое является преступлением средней тяжести, отметил адвокат Армен Андрикян. "В этом случае ходатайство об аресте должно было быть подано только при наличии четкого основания, предполагающего основание для ареста", – привел его слова 4 января News.am.

Напомним, 15 января 2024 года Тиран Хачатрян был арестован по обвинению в хулиганстве с применением оружия. Перед этим в одном из ресторанов в Котайкской области произошла потасовка со стрельбой. По версии следствия, стрелял Хачатрян.

В марте он был освобожден под залог в пять миллионов драмов (около 12,4 тысячи долларов), с него взята подписка о невыезде.

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